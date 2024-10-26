"Сити" отказался "подкинуть" игроков МЮ в Париж

"Манчестер Сити" отклонил запрос своих соседей из "Манчестер Юнайтед" "подкинуть" их на церемонию вручения "Золотого мяча".

В ближайший понедельник в Париже состоится церемония вручения самой престижной индивидуальной награды в футболе.



Из числа игроков "Юнайтед" на "Золотой мяч" были номинированы только двое — против восьми у "Сити".



Не желая тратиться на частный самолет ради поездки двух игроков в столицу Франции, "Юнайтед" спросил соседей, могут ли те взять с собой пару лишних пассажиров.



Однако "Сити" ответил отказом, поэтому клубу с "Олд Траффорд" все же пришлось снять джет для Кобби Майну и Алехандро Гарначо, сообщает Daily Mail.



Добавим, в данный момент "Юнайтед" активно работает над сокращением расходов, уволив 250 сотрудников и отказавшись от амбассадорских услуг сэра Алекса Фергюсона, а также стремится уменьшить свой углеродный след.