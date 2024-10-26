Мерсон: "Арсенал" покинет чемпионскую гонку, если проиграет "Ливерпулю"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон заявил, что "канониры" покинут чемпионскую гонку Премьер-Лиги, если проиграют "Ливерпулю" в воскресенье.

К домашнему противостоянию с лидирующим в Премьер-Лиге "Ливерпулем" "Арсенал" подходит с отставанием в четыре очка. По мнению Мерсона, эта дистанция станет критической, если увеличится до семи баллов.



"Надеюсь, они мыслят, как мыслю я. Потому что в случае поражения они окажутся в семи очках позади "Ливерпуля". Я не представляю, что "Манчестер Сити" не победит "Саутгемптон". Так что они окажутся в семи или шести очках позади этих двух команд, которые были их наибольшей угрозой на старте сезона".



"Это много очков, особенно учитывая то, как эти команды выигрывают футбольные матчи. Они побеждают команды поменьше. У них огромное преимущество в классе".



"Я буду шокирован, если "Арсенал" проиграет этот матч и затем выиграет лигу. Это было бы абсолютно удивительно. Я был бы потрясен. Они не просто преследуют одну команду, они преследуют две".



"Знаю, каждый будет сидеть дома и говорить: "Ох, останется еще 29 матчей". Но если бы на старте сезона, когда оставалось 38 матчей, я бы сказал, что ставлю на чемпионство "Манчестер Сити" или "Ливерпуля", а вы можете выбрать "Арсенал", но тогда должны дать мне семь или шесть очков форы, вы бы ни за что не согласились".



"И вы бы не согласились на это сейчас, когда остается 29 матчей".



"Поэтому для меня "Арсенал" покинет чемпионскую гонку за 29 матчей до конца. Покинет. Я просто не представляю, как они смогут наверстать такое отставание, учитывая показатели "Манчестер Сити" в последние пять или шесть лет", — сообщил Мерсон Sky Sports.