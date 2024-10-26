Гвардиолу не беспокоит форма Фодена

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его не беспокоит форма полузащитника Фила Фодена.

Фоден был признан лучшим игроком Премьер-Лиги в прошлом сезоне, но в новой компании Фил испытывает проблемы со здоровьем и физической формой, а свои единственные два гола забил в Лиге Чемпионов.



Однако Гвардиола уверен, что рано или поздно 24-летний англичанин преодолеет этот спад и вернется на свой привычно высокий уровень.



"Я совершенно не переживаю насчет этого, потому что знаю, что он будет в порядке и вернется в свою лучшую форму. Он обладает талантом от природы, и он вернется в форму".



"На протяжении карьеры, которая длится много, много лет, а Фил уже отыграл много лет, у тебя бывают эти кочки, небольшие взлеты и падения".



"Они — люди. Будьте терпеливы. Дайте им почувствовать в такого рода моменты, что все в порядке. Он сказал, что чувствует себя хорошо, и я рад это услышать, потому что в конце концов это зависит от него самого", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.