Слот напомнил "Ливерпулю" о важности выездных матчей против конкурентов

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот напомнил своей команде о важности выездных матчей против прямых конкурентов в преддверии противостояния с "Арсеналом".

"Ливерпуль" отправляется на выезд к "Арсеналу" в статусе лидера Премьер-Лиги, имея четыре очка преимущества над "канонирами".



В семи выездах к командам топ-8 в прошлом сезоне Премьер-Лиги "Ливерпуль" набрал семь очков из 21 возможного, и Слот хочет улучшить это.



"В прошлом сезоне "Арсенал" и "Ливерпуль" разделили семь очков. Домашний матч закончился 1:1, на выезде победил "Арсенал". Если бы мы могли изменить выездной результат, что невозможно, то разница между двумя командами составила бы одно очко".



"Поэтому матчи против твоих прямых конкурентов так важны. Остальные матчи тоже важны, но эти — возможно, чуть больше".



"Слишком легко сказать: "Если бы вы выиграли эи матчи, таблица лиги была бы другой". Чтобы выиграть эти матчи, которые выиграть сложнее всего, тебе нужно определенное мастерство. Если у тебя есть это мастерство, ты можешь сражаться за победу в лиге. Если ты хочешь выиграть лигу, тебе нужно набрать много, много очков, и время от времени тебе нужно побеждать в выездных матчах против команд топ-уровня", — цитирует Слота The Guardian.