Зиркзее не собирается уходить из МЮ в январе

Джошуа Зиркзее Нападающий Джошуа Зиркзее не собирается уходить из "Манчестер Юнайтед" в зимнее трансферное окно.

Зиркзее только минувшим летом присоединился к "Юнайтед", перебравшись из итальянской "Болоньи" по сделке стоимостью 36.5 млн. фунтов.

Зиркзее отличился уже в своем дебюте за "Юнайтед", огорчив "Фулхэм" в августе, но с тех пор 23-летний голландец больше не забивал за "красных дьяволов".

На днях в итальянской прессе появились слухи, что Зиркзее уже пожалел о своем переходе в "Юнайтед" и хочет как можно скорее вернуться в Серию А.

Возможными направлениями для Зиркзее назывались "Ювентус", "Наполи" и "Милан", однако Sky Sport Germany, ссылаясь на свои источники, утверждает, что Джошуа никуда уходить из "Юнайтед" не собирается.

Зиркзее верит в свои качества и намерен стать основным нападающим в "Юнайтед".


Метки Зиркзее, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 26.10.2024 10:00

Количество просмотров Просмотров: 539



Поиск: