Зиркзее не собирается уходить из МЮ в январе

Нападающий Джошуа Зиркзее не собирается уходить из "Манчестер Юнайтед" в зимнее трансферное окно.

Зиркзее только минувшим летом присоединился к "Юнайтед", перебравшись из итальянской "Болоньи" по сделке стоимостью 36.5 млн. фунтов.



Зиркзее отличился уже в своем дебюте за "Юнайтед", огорчив "Фулхэм" в августе, но с тех пор 23-летний голландец больше не забивал за "красных дьяволов".



На днях в итальянской прессе появились слухи, что Зиркзее уже пожалел о своем переходе в "Юнайтед" и хочет как можно скорее вернуться в Серию А.



Возможными направлениями для Зиркзее назывались "Ювентус", "Наполи" и "Милан", однако Sky Sport Germany, ссылаясь на свои источники, утверждает, что Джошуа никуда уходить из "Юнайтед" не собирается.



Зиркзее верит в свои качества и намерен стать основным нападающим в "Юнайтед".