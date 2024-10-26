Гвардиола уверен, что "Сити" избежит спада после его ухода

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что в случае его ухода "горожане" избегут спада, как "Манчестер Юнайтед" после расставания с сэром Алексом Фергюсоном.

После ухода Фергюсона на пенсию в 2013 году "Юнайтед" больше не выигрывал Премьер-Лигу. "Красные дьяволы" никак не могут вернуться на прежний уровень, несмотря на смену тренеров и огромные инвестиции в состав.



Однако Гвардиола уверен, что с "Сити" это не повторится, если он решит не продлевать свой истекающий в конце сезона контракт и уйдет вслед за спортивным директором Чики Бегиристайном.



"Я не знаю, что случилось в "Юнайтед", но здесь этого не будет. Это было бы плохим знаком для клуба, если бы в случае ухода лишь одного-двух людей все пошло на спад".



"Возможно, они (руководители) будут совершать ошибки, но они будут немедленно их исправлять. Руководство четко знает, что им нужно делать".



"Они будут терпеливы, спокойны. У меня нет абсолютно никаких сомнений насчет этого. Чики провел здесь 12 лет, и в случае с ним и со мной кажется, что мы никуда не можем деться, но, конечно, мы можем уйти. И жизнь продолжится. Земля продолжит вращаться вокруг своей оси", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.