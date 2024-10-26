Скоулз не видит прогресса у "Юнайтед"
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз заявил, что не видит никакого прогресса у "красных дьяволов" на третий сезон работы с Эриком Тен Хагом.
В четверг "Юнайтед" сыграл вничью 1:1 с "Фенербахче", укрепившись в нижней части таблицы Лиги Европы. Похожее положение "дьяволы" занимают и в Лиге Чемпионов.
Скоулз признает, что "Юнайтед" создает много моментов и временами неплохо играет, однако из-за результатов Пол ставит Тен Хагу неудовлетворительную оценку.
"Нет, я пока не вижу никаких улучшений в этом сезоне. У них бывают отрезки, когда они выглядят нормально по игре, и они упускают много моментов".
"Но позиция в лиге говорит вам обо всем — я говорю об обоих таблицах. Это плохо. Большое разочарование в том, что мы потратили два с лишним года и кучу денег, но при этом не видим прогресса".
"Хотелось бы думать, что к этому моменту они уже будут претендовать на титул. Три лучшие команды (в Премьер-Лиге) находятся впереди всех остальных, но тебе хотелось бы видеть "Юнайтед" чуть ближе к ним, но это совершенно не чувствуется", — цитирует Скоулза Daily Mail.
26.10.2024 08:00
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