Скоулз не видит прогресса у "Юнайтед"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз заявил, что не видит никакого прогресса у "красных дьяволов" на третий сезон работы с Эриком Тен Хагом.

В четверг "Юнайтед" сыграл вничью 1:1 с "Фенербахче", укрепившись в нижней части таблицы Лиги Европы. Похожее положение "дьяволы" занимают и в Лиге Чемпионов.



Скоулз признает, что "Юнайтед" создает много моментов и временами неплохо играет, однако из-за результатов Пол ставит Тен Хагу неудовлетворительную оценку.



"Нет, я пока не вижу никаких улучшений в этом сезоне. У них бывают отрезки, когда они выглядят нормально по игре, и они упускают много моментов".



"Но позиция в лиге говорит вам обо всем — я говорю об обоих таблицах. Это плохо. Большое разочарование в том, что мы потратили два с лишним года и кучу денег, но при этом не видим прогресса".



"Хотелось бы думать, что к этому моменту они уже будут претендовать на титул. Три лучшие команды (в Премьер-Лиге) находятся впереди всех остальных, но тебе хотелось бы видеть "Юнайтед" чуть ближе к ним, но это совершенно не чувствуется", — цитирует Скоулза Daily Mail.