Мареска: "Ожидаю больше от Джеймса как от лидера"

Наставник "Челси" Энцо Мареска потребовал от своего капитана Риса Джеймса лучше проявлять свои лидерские качества.

В прошлое воскресенье, когда "Челси" уступил "Ливерпулю" со счетом 2:1, Джеймс сыграл свои первые минуты в этом сезоне и появился в старте "синих" впервые с декабря 2023.



Вернувшись в строй после очередной травмы, Джеймс сразу же вернул себе капитанскую повязку, которая была доверена ему летом 2023 Маурисио Почеттино, предшественником Марески.



Однако в данный момент 24-летний англичанин не выглядит для Марески тем, кто в полной мере достоин быть капитаном "Челси".



"Я разговаривал с ним, и я ожидаю от него больше в плане проявления лидерских качества в раздевалке. Он идет на поправку, его дела идут хорошо, он прибавляет, но я ожидаю больше".



"В большинстве случаев игрок думает: "Поскольку я — капитан, я ожидаю, что тренер будет давать мне больше". Для меня это не так. Это ты должен давать больше, если ты — капитан. Ты должен давать больше, чем остальные".



"Всегда больше проявлять свои лидерские качества — это то, что я ожидаю от Риса и что его партнеры ожидают от него".



"Он понимает, что мы ожидаем от него больше. Он — парень из нашей академии, и это одна из причин, почему он должен больше показывать свой характер".



"Он — сдержанный парень. Но когда у вас нет настоящего лидера, нужно развивать эти качества. Думаю, у нас нет настоящего лидера. Нам нужно развивать их".



"Рис — один из тех, кто занимается этим, но он пока не преуспел. Ему нужно приложить усилия", — цитирует Мареску BBC.