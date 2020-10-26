МЮ ведет переговоры с кандидатами на замену Тен Хагу

Боссы "Манчестер Юнайтед" продолжают переговоры с потенциальными кандидатами на замену своему главному тренеру Эрика Тен Хага.

"Юнайтед" решил не увольнять Тен Хага ранее в октябре. С тех пор "красные дьяволы" одержали волевую победу 2:1 над "Брентфордом" и сыграли вничью 1:1 с "Фенербахче".



"Юнайтед" по-прежнему выглядит неубедительно по игре, из-за чего Тен Хаг остается под огромным давлением, и руководство клуба с "Олд Траффорд" хочет быть готовым на случай расставания с Эриком.



По информации Daily Mirror, шорт-лист "Юнайтед" на замену Тен Хагу содержит такие имена, как экс-главный тренер "Барселоны" Хави, бывший наставник дортмундской "Боруссии" Эдин Терзич, Рубен Аморим из "Спортинга" и Томас Франк из "Брентфорда".



Утверждается, что "Юнайтед" уже ведет секретные переговоры с некоторыми из этих кандидатов.



Добавим, сейчас "Юнайтед" не проигрывает уже четыре матча кряду. Но при этом в Премьер-Лиге "дьяволы" занимают только 11-е место, а в Лиге Европы — 21-е.