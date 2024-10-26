9-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 26 октября, пятью поединками продолжится 9-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АСТОН ВИЛЛА — БОРНМУТ 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Астон Вилла" не проигрывает уже шесть матчей Премьер-Лиги кряду (4 победы, 2 ничьи). "Борнмут" потерпел шесть поражений в девяти последних выездных поединках чемпионата, включая два крайних без забитых голов. В прошлом сезоне "вилланы" набрали четыре очка против "вишенок", домашнюю встречу выиграв со счетом 3:1.



Лазарет "Виллы" пуст, но вингер Джейден Филоджин пропускает этот матч из-за перебора желтых карточек.



Полузащитник "Борнмута" Алекс Скотт пропустит минимум шесть недель после операции на мениске. Луис Синистерра в считанных днях от возвращения в строй.



БРЕНТФОРД — ИПСВИЧ 17:00



Ведя по ходу своих матчей в этом сезоне Премьер-Лиги, в итоге "Брентфорд" недосчитался 11 очков — больше всех в дивизионе. "Ипсвич" не знает побед на выезде в Премьер-Лиге уже 11 поединков кряду — с выигрыша 1:2 против "Эвертона" в 2002 году (3 ничьи, 8 поражений). "Трактористы" лишь однажды одолели "пчел" в девяти последних встречах в рамках чемпионата — 2:0 дома в Чемпионшипе в 2017 году (4 ничьи, 4 поражения).



В лазарете "Брентфорда" остаются Игорь Тиаго, Рико Генри и Густаво Нунес, но Матиас Йенсен залечил икроножную мышцу и может сыграть впервые с августа.



"Ипсвич" по-прежнему вынужден обходиться без Акселя Туанзебе, Бена Джонсона, Джейкоба Гривза и Массимо Луонго. Йенс Каюсте возобновил тренировки.



БРАЙТОН — ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:00



"Брайтон" может повторить клубный рекорд, прежде установленный дважды, из трех побед подряд в Премьер-Лиге. "Вулверхэмптон" набрал лишь одно очко в 11 последних матчах чемпионата, за этот период потерпев поражений (10) и пропустив голов (33) больше всех в дивизионе. Ранее в этом сезоне "чайки" уже победили "волков", взяв верх в Кубке Лиги со счетом 3:2.



"Брайтон" устроит фитнес-тесты для Янкубы Минте и Данни Уэлбека. Адам Уэбстер, Джеймс Милнер, Мэтт О'Райли и Жоао Педро травмированы, Солли Марч набирает форму с помощью тренировок.



Главному тренеру "Вулверхэмптона" Гари О'Нилу нужно решить, возвращать ли на ворота выздоровевшего Сэма Джонстона или сохранить веру в блестяще сыгравшего против "Манчестер Сити" Жозе Са. Йерсон Москера, Бубакар Траоре, Энсо Гонсалес, Хван Хи Чхан и Саша Калайджич все еще лечатся.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — САУТГЕМПТОН 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Манчестер Сити" не проиграл ни одного из 31 последнего матча чемпионата, и это клубный рекорд. "Саутгемптон" проиграл все семь последних выездных поединков Премьер-Лиги с ничьей 3:3 против "Арсенала". "Горожане" ни разу не уступили в 14 последних домашних встречах со "святыми" (12 побед, 2 ничьи).



"Сити" подходит к этому матчу без Кайла Уолкера, Оскара Бобба, Кевина Де Брюйне и Родри, а Джеку Грилишу предстоит фитнес-тест.



"Саутгемптону" нужно оценить состояние защитника Юкинари Сугавары. Гэвин Базуну, Уилл Смоллбоун и Росс Стюарт травмированы, Райан Фрэйзер дисквалифицирован.



ЭВЕРТОН — ФУЛХЭМ 19:30



"Эвертон" начал этот сезон с четырех поражений подряд, но не проиграл ни одного из четырех последующих матчей (2 победы, 2 ничьи). "Фулхэм" пропустил только пять голов в шести первых поединках чемпионата и сразу шесть в двух последних. "Ириски" не забивали в четырех из пяти последних встреч с "дачниками" в Премьер-Лиге.



Защитник "Эвертона" Джаррад Брантуэйт решил свои проблемы с бедром, а Йеспер Линдстрем оправился после болезни. Натан Паттерсон, Джеймс Гарнер, Тим Айрогбунам, Армандо Бройя и Юссеф Шермити команде не помогут.



Защитник "Фулхэма" Йоаким Андерсен отбывает дисквалификацию после своего удаления против "Астон Виллы" неделю назад. Хорхе Куэна и Карлос Винисиус приступили к тренировкам после травм.