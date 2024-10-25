Тен Хаг :"Отрицаю и игнорирую матч с "Тоттенхэмом"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что "отрицает и игнорирует" результат проигранного матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в конце сентября.

Четыре недели назад "Юнайтед" был разгромлен на своем поле "Тоттенхэмом" со счетом 0:3, первый гол пропустив уже на третьей минуте.



Однако в концовке первого тайма капитан "Юнайтед" Бруну Фернандеш получил прямую красную карточку, которая впоследствии была отменена с помощью апелляции.



Тен Хаг чувствует, что несправедливое удаление ключевого игрока лишило "Юнайтед" его команду шансов на "камбэк", поэтому Эрик не учитывает тот матч.



"Я отрицаю и игнорирую тот матч против "Тоттенхэма", потому что мы остались вдесятером при счете 0:1. Учитывая это обстоятельство, было бы несправедливо оценивать команду, потому что мы были лишены возможности отыграться".



"Вы видите стойкость этой команды. Это целеустремленная команда. "Брентфорд", два тяжелых выездных матча в Европе — эта команда обладает характером, показывает боевой дух и стремление побеждать", — цитирует Тен Хага Daily Mail.