Мармуш договаривается с "Ливерпулем"
"Ливерпуль" является "серьезным вариантом" для нападающий немецкого "Айнтрахта" Омара Мармуша.
Некоторое время назад появились слухи, что Мармуш может заменить в "Ливерпуле" своего партнера по сборной Египта Мохамеда Салаха, чей контракт истекает в конце сезона.
По информации Sky Sport Germany, со стороны "Ливерпуля" действительно существует интерес к Мармушу, и "красные" уже контактируют с лагерем 25-летнего африканца.
При этом Мармуш мечтает играть в Премьер-Лиге и незамедлительно бы согласился перейти в "Ливерпуль", если такое предложение ему поступит.
В данный момент "Айнтрахт" оценивает Мармуша, забившего девять голов и отдавшего четыре результативные передачи в семи матчах этого сезона Бундеслиги, в 50-60 миллионов евро (42-50 млн. фунтов).
25.10.2024 22:00
Просмотров: 205
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: