Мармуш договаривается с "Ливерпулем"

"Ливерпуль" является "серьезным вариантом" для нападающий немецкого "Айнтрахта" Омара Мармуша.

Некоторое время назад появились слухи, что Мармуш может заменить в "Ливерпуле" своего партнера по сборной Египта Мохамеда Салаха, чей контракт истекает в конце сезона.



По информации Sky Sport Germany, со стороны "Ливерпуля" действительно существует интерес к Мармушу, и "красные" уже контактируют с лагерем 25-летнего африканца.



При этом Мармуш мечтает играть в Премьер-Лиге и незамедлительно бы согласился перейти в "Ливерпуль", если такое предложение ему поступит.



В данный момент "Айнтрахт" оценивает Мармуша, забившего девять голов и отдавшего четыре результативные передачи в семи матчах этого сезона Бундеслиги, в 50-60 миллионов евро (42-50 млн. фунтов).