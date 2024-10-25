МЮ активизировал свой интерес к Альфонсо Дэвису

Интерес "Манчестер Юнайтед" к левому защитнику немецкой "Баварии" Альфонсо Дэвису становится все более конкретным.

Дэвис вызывает огромный интерес у европейских грандов, потому что действующий контракт Альфонсо с "Баварией" истекает в конце этого сезона.



В данный момент, утверждает Sky Sport Germany, 23-летний игрок сборной Канады не ведет переговоры с "Баварией" о новой сделке.



Большим претендентом на Дэвиса остается "Реал", однако "Юнайтед" проявляет все более предметный интерес к Дэвису. Не исключено, что "красные дьяволы" попытаются заполучить Альфонсо уже в январе.



"Юнайтед" следил за Дэвисом и раньше, также установив контакт с лагерем Альфонсо, но в последние дни активизировал свой интерес, составляя подробное досье на защитника.



В данный момент левый фланг обороны остается одной из наиболее проблемных зон в команде Эрика Тен Хага. Люк Шоу и его дублер Тирелл Маласиа еще не сыграли ни минуты в этом сезоне.