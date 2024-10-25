Хау призвал Исака сосредоточиться на футболе

Наставник "Ньюкасла" Эдди Хау призвал нападающего Александера Исака сосредоточиться на футболе и забыть о своей контрактной ситуации.

На этой неделе появилась информация, что "Ньюкасл" и Исак пока не собираются обсуждать новый контра, а Александр готов попроситься на выход в конце сезона, если "сороки" не квалифицируются в Лигу Чемпионов.



Хау уверен, что "Ньюкасл" попытался уладить эту ситуацию, однако прямо сейчас Эдди больше всего хочет, чтобы 25-летний швед привел себя в форму, которая позволила ему забить 21 гол в прошлом сезоне Премьер-Лиги.



"Я хочу, чтобы Алекс сосредоточился на футболе. Если он скажет "у меня остается четыре года по контракту, я счастлив в этом футбольном клубе, и я просто хочу играть в свой лучший футбол", то это было бы идеально".



"Однако в футболе нет ничего простого, поэтому, уверен, между Алексом, его представителями и клубом будут переговоры. Но моя главная забота сейчас — просто вернуть Алекса в форму и заставить его играть в свой лучший футбол, наслаждаться футболом и забивать голы", — цитирует Хау The Guardian.