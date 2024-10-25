Гвардиол удивлен своей результативностью

Защитник "Манчестер Сити" Йошко Гвардиол признался, что даже он удивлен своей результативностью.

Потрясающий дальний удар против "Вулверхэмптона" в прошлый уикенд стал для Гвардиола уже седьмым голом в 2024 году, и по этому показателю Йошко, например, опережает атакующего полузащитника "Реала" Джуда Беллингема (6).



Йошко не ожидал этого от себя, однако 22-летний хорват привык участвовать в атакующих действиях.



"Если честно, я не ожидал этого от себя. Когда я переходил в "Сити", то лишь хотел быть надежным защитником рядом с Рубеном (Диашем), Джоном (Стоунсом), Ману (Аканджи) и Аке — с кем бы мне ни пришлось играть. Но затем тренер решил превратить меня в 10-го номера, в левого вингера!"



"Когда я был моложе, то для меня было привычно играть везде по полю, даже в качестве нападающего, вингера, опорника, атакующего полузащитника. Мне комфортно везде, где бы я ни играл, и часто я оказываюсь на левом фланге, потому что тренер хочет видеть меня там".



"Думаете, я не хочу взять мяч, пойти в обводку и пробить? Забить отличный гол? Конечно, хочу, но прежде всего мы должны сыграть в защите и затем начать розыгрыш мяча. Если тренер хочет, чтобы ты действовал выше по полю, то это можно, но мне также нужно знать... Когда эпизод закончен, мне сразу же нужно бежать назад, потому что правый вингер соперника — это моя ответственность, и мне нужно о нем позаботиться", — сообщил Гвардиол Sky Sports.