Артета надеется, что Тимбер, Калафьори и Сака вернутся к "Ливерпулю"
Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что его клуб старается изо всех сил, чтобы Юрриен Тимбер, Риккардо Калафьори и Букайо Сака вернулись к матчу Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в воскресенье.
Посреди этой недели Калафьори неудачно подвернул колено против "Шахтера" в Лиге Чемпионов. Тимбер и Сака получили свои травмы ранее в октября.
По словам Артеты, он пока не знает, сможет ли рассчитывать на эту тройку на "Эмирейтс" в воскресенье. Решения будут приняты в последний момент.
"Мы постараемся изо всех сил, чтобы каким-нибудь образом поставить их на ноги. Но неопределенность очень, очень высока".
"Риккардо? Он нуждается в дополнительных тестах. Вчера он уже прошел ряд тестов, и сегодня его ждет больше. А там посмотрим".
"Букайо? Он немного занимается на свежем воздухе. Как долго мы сможем задействовать его в субботу, это другой вопрос. У нас есть еще день, и это хорошая вещь. Но мы посмотрим".
"Юрриен? Сегодня была первая тренировка для него, и он может принять участие в матче. Он пропустил немало. Мы думали, он вернется быстрее", — цитирует Артету Daily Mirror.
25.10.2024 17:00
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