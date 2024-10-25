Артета надеется, что Тимбер, Калафьори и Сака вернутся к "Ливерпулю"

Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что его клуб старается изо всех сил, чтобы Юрриен Тимбер, Риккардо Калафьори и Букайо Сака вернулись к матчу Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в воскресенье.

Посреди этой недели Калафьори неудачно подвернул колено против "Шахтера" в Лиге Чемпионов. Тимбер и Сака получили свои травмы ранее в октября.



По словам Артеты, он пока не знает, сможет ли рассчитывать на эту тройку на "Эмирейтс" в воскресенье. Решения будут приняты в последний момент.



"Мы постараемся изо всех сил, чтобы каким-нибудь образом поставить их на ноги. Но неопределенность очень, очень высока".



"Риккардо? Он нуждается в дополнительных тестах. Вчера он уже прошел ряд тестов, и сегодня его ждет больше. А там посмотрим".



"Букайо? Он немного занимается на свежем воздухе. Как долго мы сможем задействовать его в субботу, это другой вопрос. У нас есть еще день, и это хорошая вещь. Но мы посмотрим".



"Юрриен? Сегодня была первая тренировка для него, и он может принять участие в матче. Он пропустил немало. Мы думали, он вернется быстрее", — цитирует Артету Daily Mirror.