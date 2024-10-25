Тен Хаг: "Травмы сдерживают нас"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что положение его команды в таблице Премьер-Лиге обусловлено обилием травм.

В данный момент "Юнайтед" находится в нижней половине таблицы Премьер-Лиги, а накануне против "Фенербахче" в Лиге Европы подопечные Тен Хага были лишены 10 игроков, включая девяти травмированных.



С тех пор к ним добавился вингер Антони, которому потребовалась вынужденная замена в Стамбуле, и Тен Хаг видит в этом основную причину плохих результатов.



"Да, травмы сдерживают нас и не дают нам выйти на свой уровень. В том числе в плане позиции в лиге".



"Когда у тебя есть недоступные игроки, ты не можешь выставлять свой сильнейший состав, и это сдерживает нас в данный момент. Нам нужно, чтобы больше игроков были доступны".



"Нам нужно поработать над этим всем вместе: игрокам, тренерскому штабу и остальному персоналу. Нам нужно, чтобы больше игроков были доступны. Потому что мы знаем, что против нас очень тяжело играть и что мы можем быть успешны, когда все в строю", — цитирует Тен Хага Sky Sports.