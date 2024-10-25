Санья призвал "Арсенал" подписать Погба
Экс-игрок "Арсенала" Бакари Санья призвал "канониров" подписать бывшего полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
Уже в марте 2025 Погба сможет вернуться на футбольное поле благодаря тому, что его дисквалификация за нарушение антидопинговых правил была сокращена с четырех лет до 18 месяцев.
По мнению Санья, "Арсенал" стал бы идеальным местом для того, чтобы его соотечественник возобновил свою игровую карьеру.
"Это было бы замечательно — он опытен. Он любит играть вместе с молодыми игроками, и именно тогда он наиболее эффективен".
"На Чемпионате Мира 2018 года, когда он был наиболее эффективен, его окружали друзья".
"У "Арсенала" молодая, свежая команда, и я могу представить его в футболке "Арсенала". Их фанаты будут его любить".
"Сейчас он может начать с чистого листа. Он провел некоторое время вне футбола, и он вернется с большим желанием оказаться в хорошей команде и снова играть в футбол", — цитирует Санья talkSPORT.
25.10.2024 15:00
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Последние комментарии:
Санья лучший приемник тен гага. такую хуету плести надо уметь
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Ну если койка Диаби свободна - тогда велкам
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пхахха
Артета кровью и потом строил команду из голодных игроков.
А этот додик говорит "Погба нужен". ору
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Вот где диверсант зарылся!))
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