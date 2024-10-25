Санья призвал "Арсенал" подписать Погба

Поль Погба Экс-игрок "Арсенала" Бакари Санья призвал "канониров" подписать бывшего полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Уже в марте 2025 Погба сможет вернуться на футбольное поле благодаря тому, что его дисквалификация за нарушение антидопинговых правил была сокращена с четырех лет до 18 месяцев.

По мнению Санья, "Арсенал" стал бы идеальным местом для того, чтобы его соотечественник возобновил свою игровую карьеру.

"Это было бы замечательно — он опытен. Он любит играть вместе с молодыми игроками, и именно тогда он наиболее эффективен".

"На Чемпионате Мира 2018 года, когда он был наиболее эффективен, его окружали друзья".

"У "Арсенала" молодая, свежая команда, и я могу представить его в футболке "Арсенала". Их фанаты будут его любить".

"Сейчас он может начать с чистого листа. Он провел некоторое время вне футбола, и он вернется с большим желанием оказаться в хорошей команде и снова играть в футбол", — цитирует Санья talkSPORT.


Метки Арсенал, Погба, Санья

Автор mihajlo   

Дата 25.10.2024 15:00

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  1. ar7em 25.10.2024 15:43 # ar7em
    Санья лучший приемник тен гага. такую хуету плести надо уметь

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  2. gameboy 25.10.2024 15:32 # gameboy
    Ну если койка Диаби свободна - тогда велкам

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  3. kagawa 25.10.2024 15:19 # kagawa
    пхахха

    Артета кровью и потом строил команду из голодных игроков.
    А этот додик говорит "Погба нужен". ору

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  4. danilych89 25.10.2024 15:17 # danilych89
    Вот где диверсант зарылся!))

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