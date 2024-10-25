Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот подтвердил, что нападающий Диогу Жота пропустит выезд к "Арсеналу" в рамках Премьер-Лиги в ближайшее воскресенье.

Жота не принимал участие в победе 0:1 над "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов посреди недели после того, как травмировался в матче Премьер-Лиги против "Челси" в прошлый уикенд.



Восстановиться к воскресенью Жота не успевая — как и Алиссон, Конор Брэдли и Харви Эллиотт. Из лазарета "Ливерпуля" может вернуться только Федерико Кьеза.



"Думаю, они (травмированные игроки) чувствуют себя хорошо, но играть пока не готовы. Федерико Кьеза, возможно, будет тренироваться с нами сегодня или завтра, но Диогу Жота — точно нет. Насчет Конора Брэдли посмотрим завтра".



"Алиссон идет на поправку в соответствии с нашими ожиданиями, но эта травма требует времени, и сроки называть сложно. Точно можно будет сказать, когда он вернется. Не ожидайте, что он сыграет против "Брайтона" (на следующей неделе)", — цитирует Слота Liverpool Echo.