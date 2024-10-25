Даррен Флетчер обвинен в неподобающем поведении

Член тренерского штаба "Манчестер Юнайтед" Даррен Флетчер был обвинен FA в неподобающем поведении во время матча Премьер-Лиги против "Брентфорда".

19 октября "Юнайтед" одержал волевую победу 2:1 над "Брентфордом", реабилитировавшись после гола Итана Пиннока в концовке первого тайма.



Свой гол Пиннок забил, замкнув подачу углового, пока защитник "Юнайтед" Маттейс Де Лигт получал медицинскую помощь на бровке из-за кровотечения.



Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг и его ассистент Рууд Ван Нистелрой сразу же получили от рефери по желтой карточке, тогда как Флетчер придержал свое возмущение до перерыва, когда вступил в конфронтацию с бригадой арбитров в подтрибунном тоннеле.



В заявлении FA говорится, что бывший полузащитник сборной Шотландии вел себя неподобающим образом и использовал оскорбительную речь.



Теперь у Флетчера, сыгравшего 342 матча за "Юнайтед", есть время до 29 октября, чтобы ответить на обвинения Ассоциации.



Добавим, в 2021 году Флетчер был назначен техническим директором "Юнайтед". Минувшим летом Даррен передал этот пост Джейсону Уилкоксу, а сам вошел в тренерский штаб Тен Хага.