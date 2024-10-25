"Ньюкасл" не обсуждает новый контракт с Исаком

"Ньюкасл" не начинал и пока даже не планирует начинать переговоры со своим нападающим Александером Исаком о новом контракт.

Исак забил 21 гол за "Ньюкасл" в прошлом сезоне Премьер-Лиги, и ранее ожидалось, что "сороки" наградят Александера новой сделкой на улучшенных условиях после столь яркой кампании.



Несмотря на предварительные переговоры в концовке прошлого сезона, "Ньюкасл" решил не запускать процесс согласования нового контракта с Исаком, да и сам Александр не проявил к этому большого интереса, утверждает Daily Mail.



Исак и так является одним из самых высокооплачиваемых игроков на "Сент-Джеймс Парк" и имеет контракт до 2028 года, что вполне устраивает боссов "Ньюкасла".



За ситуацией вокруг Исака внимательно наблюдает "Арсенал", потому что, если "Ньюкасл" не квалифицируется в Лигу Чемпионов по итогам этого сезона, 25-летний швед будет готов попросить о трансфере.



Добавим, в 2022 году "Ньюкасл" приобрел Исака у "Реал Сосьедад" за 63 миллиона фунтов. "Сороки" считают, что сейчас Александер стоит минимум в два раза дороже.