Венгер: "Премьер-Лиге нужно изменить правила ФФП"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер скептически оценил шансы Премьер-Лиги наказать "Манчестер Сити" за нарушения правил финансового фейр-плей.

Напомним, Премьер-Лига обвиняет "Сити" в 115 нарушениях правил ФФП с 2009 по 2018 год. В данный момент идет рассмотрение этого дела независимой комиссией.



Венгер, который ныне трудится директором в ФИФА, намекает, что в этом споре ему ближе позиция "Сити". По мнению Арсена, Премьер-Лига должна изменить правила ФФП, независимо от вердикта трибунала.



"Мне кажется, существующие сегодня правила ФФП нужно изменить в Премьер-Лиге. Потому что теперь они сталкиваются с конкуренцией других лиг, которые свои правила ФФП изменили".



"В данный момент невозможно представить, чтобы клуб вроде "Манчестер Сити" обвинили в 115 нарушениях, различных нарушениях, по ходу футбольного сезона".



"Я не верю в это. Это умный клуб, хорошо управляемый клуб, клуб с хорошим руководством. А Премьер-Лига уже проиграла одно дело, которое связано с коммерческой активностью".



"Я просто думаю, что они возомнили себя международной администрацией, когда обвиняют футбольный клуб в 115 нарушениях. Правила ФФП нужно изменить и сделать их проще. Когда владельцы "Сити" пришли в клуб, для них не было никакого ФФП, как и для "Челси". "Челси" покупал моих игроков (из "Арсенала") и покупал кого угодно, потому что правил ФФП не было", — цитирует Венгера Daily Mirror.