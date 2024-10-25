Моуриньо собрался назад в Англию через два года

Главный тренер турецкого "Фенербахче" Жозе Моуриньо сделал еще один намек на свое возвращение в Премьер-Лигу.

Моуриньо заикнулся о возвращении в английский футбол еще до матча Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед", который завершился вничью 1:1 и в котором Жозе получил красную карточку.



После матча в Стамбуле Моуриньо намекнул, что вернется в Англию после истечения своего контракта с "Фенербахче" в 2026 году. Жозе предпочел бы возглавить клуб, который не выступает в еврокубках.



"Лучшей вещью, когда я покину "Фенербахче", будет отправиться в клуб, который не выступает в соревнованиях УЕФА".



"Поэтому я готов отправиться клуб, который находится внизу в Англии и который будет нуждаться в тренере через два года".



"Я больше не хочу об этом говорить. Я хочу говорить о матче, мы сыграли абсолютно великолепным образом против команды, которая — в теории — соответствует высочайшему уровню".



"Если я подам апелляцию, мне дадут шесть месяцев дисквалификации", — цитирует Моуриньо Evening Standard.