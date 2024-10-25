Тен Хаг: "Хорошее очко, но мы хотели победить"

Эрик Тен Хаг Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг считает, что его команда может быть довольна набранным очком против "Фенербахче" в Лиге Европы.

Накануне "Юнайтед" продлил свою ничейную серию в Лиге Европы до трех матчей, сыграв в Стамбуле со счетом 1:1.

По словам Тен Хага, его команда хотела победить, однако Эрик доволен результатом и теперь настроен выиграть два следующих европейских матча, которые "Юнайтед" проведет дома.

"Фенербахче" — очень хороший клуб, с очень хорошими фанатами и с рядом хороших игроков. Это мог бы быть очень хороший футбол".

"Нам нужно было лучше держать мяч в первом тайме. Нам нужно было забить больше голов, но, если быть честными, они тоже создали хорошие моменты. Они доставили нам проблем".

"У них хорошая команда с хорошим тренером. Это хорошее очко. Но мы хотели одержать победу. Мы хотим выигрывать каждый матч".

"Два тяжелых выездных матча (также "Порту"). Конечно, когда ты ведешь в счете, ничьей быть не должно, и у нас были моменты забить второй гол".

"Мы расстроены тем, что не одержали победу. Нам нужно выиграть свои матчи на "Олд Траффорд", — цитирует Тен Хага Sky Sports.


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, Фенербахче

Автор mihajlo   

Дата 25.10.2024 09:00

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  1. brati6ka 25.10.2024 09:19 # brati6ka
    Потому что у нас, ну… жопу лучше не подставлять, когда это… отжимаешься.

    (ответить)

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