Тен Хаг: "Хорошее очко, но мы хотели победить"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг считает, что его команда может быть довольна набранным очком против "Фенербахче" в Лиге Европы.

Накануне "Юнайтед" продлил свою ничейную серию в Лиге Европы до трех матчей, сыграв в Стамбуле со счетом 1:1.



По словам Тен Хага, его команда хотела победить, однако Эрик доволен результатом и теперь настроен выиграть два следующих европейских матча, которые "Юнайтед" проведет дома.



"Фенербахче" — очень хороший клуб, с очень хорошими фанатами и с рядом хороших игроков. Это мог бы быть очень хороший футбол".



"Нам нужно было лучше держать мяч в первом тайме. Нам нужно было забить больше голов, но, если быть честными, они тоже создали хорошие моменты. Они доставили нам проблем".



"У них хорошая команда с хорошим тренером. Это хорошее очко. Но мы хотели одержать победу. Мы хотим выигрывать каждый матч".



"Два тяжелых выездных матча (также "Порту"). Конечно, когда ты ведешь в счете, ничьей быть не должно, и у нас были моменты забить второй гол".



"Мы расстроены тем, что не одержали победу. Нам нужно выиграть свои матчи на "Олд Траффорд", — цитирует Тен Хага Sky Sports.