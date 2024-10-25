Тен Хаг: "Хорошее очко, но мы хотели победить"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг считает, что его команда может быть довольна набранным очком против "Фенербахче" в Лиге Европы.
Накануне "Юнайтед" продлил свою ничейную серию в Лиге Европы до трех матчей, сыграв в Стамбуле со счетом 1:1.
По словам Тен Хага, его команда хотела победить, однако Эрик доволен результатом и теперь настроен выиграть два следующих европейских матча, которые "Юнайтед" проведет дома.
"Фенербахче" — очень хороший клуб, с очень хорошими фанатами и с рядом хороших игроков. Это мог бы быть очень хороший футбол".
"Нам нужно было лучше держать мяч в первом тайме. Нам нужно было забить больше голов, но, если быть честными, они тоже создали хорошие моменты. Они доставили нам проблем".
"У них хорошая команда с хорошим тренером. Это хорошее очко. Но мы хотели одержать победу. Мы хотим выигрывать каждый матч".
"Два тяжелых выездных матча (также "Порту"). Конечно, когда ты ведешь в счете, ничьей быть не должно, и у нас были моменты забить второй гол".
"Мы расстроены тем, что не одержали победу. Нам нужно выиграть свои матчи на "Олд Траффорд", — цитирует Тен Хага Sky Sports.
25.10.2024 09:00
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Потому что у нас, ну… жопу лучше не подставлять, когда это… отжимаешься.
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