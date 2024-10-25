Мареска чувствует, что у Мудрика начинает получаться
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска чувствует, что у его вингера Михаила Мудрика начинает получаться игра.
Накануне "Челси" разгромил на выезде "Панатинаикос" в Лиге Конференций со счетом 1:4, и значительный вклад в этот успех сделал Мудрик. Михаил записал на свое имя победный гол, а также отдал две результативные передачи.
По мнению Марески, что у 23-летнего украинца наметился определенный прогресс после разочаровывающих полутора сезонов с момента своего перехода из "Шахтера" за 88 миллионов фунтов.
"Мы работаем с ним и со всеми вингерами. Им нужно проникать в штрафную площадь и выходить на позицию, с которой Миша забил. У него возникали сложности с этим, но теперь он начал это делать. Делая это, мы будем забивать голы".
"Мы хотим лучшего для Миши, и с первого дня мы стараемся помочь ему. Наверное, он является одним из парней, которые учится вещам медленнее, нежели остальные".
"Но он прибавляет. Уверен, медленно, но верно мы придем к тому, что он будет забивать больше голов и играть более важную роль для нас", — цитирует Мареску The Independent.
25.10.2024 08:00
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