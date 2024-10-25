Моуриньо: "Рефери сказал мне нечто невероятное"

Жозе Моуриньо Главный тренер Жозе Моуриньо "Фенербахче" заявил, что рефери сказал ему "нечто невероятное", когда удалил его в матче Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед".

Забив быстрый гол усилиями Кристиана Эриксена, "Юнайтед" не смог удержать победу в Стамбуле. В начале второго тайма "Фенербахче" ответил точным ударом Юссефа Эн-Несири — 1:1.

Вторая половина этого матча оказалась весьма горячей, и в одном из эпизодов Моуриньо схлопотал красную карточку от рефери Клемана Тюрпена.

Тюрпен изгнал Моуриньо на трибуны за то, что Жозе требовал присудить "Фенербахче" пенальти после столкновения Мануэля Угарте с Брайтом Осейи-Самэлом в штрафной.

"Я не хочу говорить об этом".

"Он (рефери) сказал мне нечто невероятное. Он сказал, что одновременно видел эпизод в штрафной и мое поведение у бровки".

"Я поздравляю его, потому что это абсолютно невероятно".

"Во время игры со скоростью 100 км/ч он одним глазом следит за ситуацией с пенальти, а другим — за скамейкой и моим поведением".

"Это то, что он мне объяснил. Поэтому он — один из лучших рефери в мире!" — цитирует Моуриньо Sky Sports.


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, рефери, Фенербахче

Автор mihajlo   

Дата 25.10.2024 07:00

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