Тен Хаг пока не знает характер травмы Антони

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что пока не знает характер травмы своего вингера Антони.

В четверг вечером "Юнайтед" сыграл вничью 1:1 с "Фенербахче" в Лиге Европы. Надеясь вырвать победу, Тен Хаг выпустил Антони на замену на 73-й минуте вместо Маркуса Рэшфорда.



Однако Антони себя никак не проявил, а в концовке почувствовал дискомфорт и был унесен с поля на носилках. В результате Тен Хагу пришлось произвести обратную замену, бросив в бой Амада Диалло вместо 24-летнего бразильца.



Стадион Антони и вовсе покидал на костылях и в защитном сапоге на левой ноге, и Тен Хаг призывает дождаться результатов углубленного обследования.



"Ему очень не повезло. Я очень сочувствую ему, он так упорно трудился на тренировках. Своей работой на тренировках он заслуживал возможность выйти на поле. И когда ты так быстро уходишь, это очень грустно. Надеюсь, это не слишком серьезно, но нам нужно подождать 24 часа, чтобы оценить его состояние", — сообщил Тен Хаг MUTV.



