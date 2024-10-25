МЮ продлил свою ничейную серию в Лиге Европы до трех матчей

"Манчестер Юнайтед" третий раз подряд сыграл в Лиге Европы вничью, на сей раз поделив очки с турецким "Фенербахче" — 1:1.

Впервые с марта в стартовом составе у "красных дьяволов" оказался Виктор Линделеф. Также появились с первых минут Нуссаир Мазрауи, Мануэль Угарте и Джошуа Зиркзее.



"Фенербахче" выглядел предпочтительнее в начале матча, но это не помешало "Юнайтед" использовать свой первый же момент. В завершении контратаки Зиркзее отбросил мяч назад на границу штрафной площади, а Кристиан Эриксен пробил в касание — 0:1.



Вскоре Маркус Рэшфорд упустил возможность удвоить счет, пробив в сантиметрах от штанги. Хозяева ответили своим моментом, но Угарте в подкате не пустил мяч в ворота.



На 37-й минуте уже Андре Онана выручил гостей, отразив два удара в упор подряд.



"Юнайтед" удержал свое преимущество до перерыва, но в начале второго тайма все же пропустил. Юссеф Эн-Несири без всяких помех пробил головой с отскоком от газона после навесной передачи — 1:1.



В остатке матча "Юнайтед" продемонстрировал большее рвение к победе. "Дьяволы" старались и даже создали несколько моментов, но вырвать три очка не смогли.



Турнирное положение заставляло "Юнайтед" играть на победу, однако этого не случилось, и теперь попадание "дьяволов" в плей-офф находится под большим вопросом.



"Фенербахче" (Турция) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 1:1 (0:1)



Голы: Эн-Несири 49 — Эриксен 15.



"Манчестер Юнайтед": Онана, Линделеф (Каземиро 55), Де Лигт, Мартинес, Далот, Эриксен, Угарте, Мазрауи, Гарначо, Рэшфорд (Антони 73, Диалло 89), Зиркзее (Хейлунд 55).