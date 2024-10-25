МЮ продлил свою ничейную серию в Лиге Европы до трех матчей
"Манчестер Юнайтед" третий раз подряд сыграл в Лиге Европы вничью, на сей раз поделив очки с турецким "Фенербахче" — 1:1.
Впервые с марта в стартовом составе у "красных дьяволов" оказался Виктор Линделеф. Также появились с первых минут Нуссаир Мазрауи, Мануэль Угарте и Джошуа Зиркзее.
"Фенербахче" выглядел предпочтительнее в начале матча, но это не помешало "Юнайтед" использовать свой первый же момент. В завершении контратаки Зиркзее отбросил мяч назад на границу штрафной площади, а Кристиан Эриксен пробил в касание — 0:1.
Вскоре Маркус Рэшфорд упустил возможность удвоить счет, пробив в сантиметрах от штанги. Хозяева ответили своим моментом, но Угарте в подкате не пустил мяч в ворота.
На 37-й минуте уже Андре Онана выручил гостей, отразив два удара в упор подряд.
"Юнайтед" удержал свое преимущество до перерыва, но в начале второго тайма все же пропустил. Юссеф Эн-Несири без всяких помех пробил головой с отскоком от газона после навесной передачи — 1:1.
В остатке матча "Юнайтед" продемонстрировал большее рвение к победе. "Дьяволы" старались и даже создали несколько моментов, но вырвать три очка не смогли.
Турнирное положение заставляло "Юнайтед" играть на победу, однако этого не случилось, и теперь попадание "дьяволов" в плей-офф находится под большим вопросом.
"Фенербахче" (Турция) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 1:1 (0:1)
Голы: Эн-Несири 49 — Эриксен 15.
"Манчестер Юнайтед": Онана, Линделеф (Каземиро 55), Де Лигт, Мартинес, Далот, Эриксен, Угарте, Мазрауи, Гарначо, Рэшфорд (Антони 73, Диалло 89), Зиркзее (Хейлунд 55).
25.10.2024 00:00
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Последние комментарии:
24.10.2024 22:33 #
narcot
суджа. мне продолжать, ебло?))
(ответить)
dexter 24.10.2024 22:46 # удалить
Да, продолжай.
Источник: http://fapl.ru/posts/110783/?c=1#c7979991
Дырявый, так ты продолжешь или так и будешь под шконкой прятаться?)
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quavo
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Комментарий на Каррик.ру
Parliament Aqua Blue
несколько секунд назад
Вот три лидера АПЛ: Сити, Арс, Ливер. У всех троих один из защитников поднимается в билдапе выше и создает преимущество в центре поля. Стоунз у МС, Зина у Арса и ТАА у ЛФК. Какого лешего у нас Далот не занимается ровно таким же, если в прошлом сезоне именно по такой схеме мы играли более-менее сносно?
Этот сайт создан для рофлов. Долбаеб комментатор, пюмало того, что херню написал, так он просто в натуре чо своей аналитикой не знает, что Зина просто уже лавочник Арсенала, а не основной игрок.
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Че там по картонси?
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Ну и позорники
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