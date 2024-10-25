МЮ продлил свою ничейную серию в Лиге Европы до трех матчей

Юссеф Эн-Несири "Манчестер Юнайтед" третий раз подряд сыграл в Лиге Европы вничью, на сей раз поделив очки с турецким "Фенербахче" — 1:1.

Впервые с марта в стартовом составе у "красных дьяволов" оказался Виктор Линделеф. Также появились с первых минут Нуссаир Мазрауи, Мануэль Угарте и Джошуа Зиркзее.

"Фенербахче" выглядел предпочтительнее в начале матча, но это не помешало "Юнайтед" использовать свой первый же момент. В завершении контратаки Зиркзее отбросил мяч назад на границу штрафной площади, а Кристиан Эриксен пробил в касание — 0:1.

Вскоре Маркус Рэшфорд упустил возможность удвоить счет, пробив в сантиметрах от штанги. Хозяева ответили своим моментом, но Угарте в подкате не пустил мяч в ворота.

На 37-й минуте уже Андре Онана выручил гостей, отразив два удара в упор подряд.

"Юнайтед" удержал свое преимущество до перерыва, но в начале второго тайма все же пропустил. Юссеф Эн-Несири без всяких помех пробил головой с отскоком от газона после навесной передачи — 1:1.

В остатке матча "Юнайтед" продемонстрировал большее рвение к победе. "Дьяволы" старались и даже создали несколько моментов, но вырвать три очка не смогли.

Турнирное положение заставляло "Юнайтед" играть на победу, однако этого не случилось, и теперь попадание "дьяволов" в плей-офф находится под большим вопросом.

"Фенербахче" (Турция) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 1:1 (0:1)

Голы: Эн-Несири 49 — Эриксен 15.

"Манчестер Юнайтед": Онана, Линделеф (Каземиро 55), Де Лигт, Мартинес, Далот, Эриксен, Угарте, Мазрауи, Гарначо, Рэшфорд (Антони 73, Диалло 89), Зиркзее (Хейлунд 55).


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Фенербахче

Автор mihajlo   

Дата 25.10.2024 00:00

Количество просмотров Просмотров: 388

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. dexter 25.10.2024 00:44 # dexter
    24.10.2024 22:33 #
    narcot

    суджа. мне продолжать, ебло?))

    (ответить)

    dexter 24.10.2024 22:46 # удалить

    Да, продолжай.

    Источник: http://fapl.ru/posts/110783/?c=1#c7979991


    Дырявый, так ты продолжешь или так и будешь под шконкой прятаться?)

    (ответить)

  2. narcot 25.10.2024 00:23 # narcot
    источники пикабу и кекстера


    Пророссийские политтехнологи Олег Царёв и Игорь Димитриев выдали персонажа из серии Call of Duty за участницу теракта в Турции, заметили «Осторожно, новости».

    Фара Карим — глава ополчения несуществующего Урзикстана из серии шутеров Call of Duty. Её роль исполнила актриса Клаудия Думит, которая также исполняла роль Виктории Ньюман в сериале «Пацаны»

    (ответить)

  3. brown-ale 25.10.2024 00:17 # brown-ale
    Сколько можно это терпеть?! Увольнять пора тен Хага и звать Симеоне.

    (ответить)

  4. hachidlo 25.10.2024 00:16 # hachidlo
    Тен Хагу пора на выход, а вместо него взять Нурмагомедова. Ну или Адама Кадырова. Вот же, что фанат скама говорит:
    4.10.2024 19:22 #
    quavo

    И чурки есть достойные, а вот тебя и твою подружку ниже в рот ебали.

    (ответить)

    (ответить)

  5. narcot 25.10.2024 00:16 # narcot
    орууу


    В Чечне неизвестные расстреляли «Урал» сотрудников Росгвардии

    Нападение произошло около полудня в станице Петропавловская Грозненского района республики. По предварительным данным, в результате нападения один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

    Нападавшие скрылись.

    (ответить)

  6. kellborn 25.10.2024 00:15 # kellborn
    Комментарий на Каррик.ру


    Parliament Aqua Blue
    несколько секунд назад
    Вот три лидера АПЛ: Сити, Арс, Ливер. У всех троих один из защитников поднимается в билдапе выше и создает преимущество в центре поля. Стоунз у МС, Зина у Арса и ТАА у ЛФК. Какого лешего у нас Далот не занимается ровно таким же, если в прошлом сезоне именно по такой схеме мы играли более-менее сносно?


    Этот сайт создан для рофлов. Долбаеб комментатор, пюмало того, что херню написал, так он просто в натуре чо своей аналитикой не знает, что Зина просто уже лавочник Арсенала, а не основной игрок.

    (ответить)

  7. kirkorov-coyg 25.10.2024 00:13 # kirkorov-coyg
    Че там по картонси?

    (ответить)

  8. gameboy 25.10.2024 00:04 # gameboy
    Ну и позорники

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: