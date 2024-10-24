Ришарлисон принес "Тоттенхэму" победу над АЗ

Гол Ришарлисона с пенальти обеспечил "Тоттенхэму" победу 1:0 над голландским АЗ в Лиге Европы.

В стартовом составе "шпор" произошло сразу девять изменений относительно победы 4:1 над "Вест Хэмом" в субботу. Уцелели лишь Дестини Удоджи и Джеймс Мэддисон.



Хозяева имели заметное преимущество по владению мячом в начале матча и чувствовали себя раскованнее, но АЗ хорошо оборонялся и время от времени огрызался.



На 31-й минуте Мэддисон упал в чужой штрафной, возле лицевой линии, однако рефери и система VAR не решились присудить "Тоттенхэму" пенальти.



АЗ продержался до 51-й минуты, когда Лукас Бергвалл нарвался на фол в чужой штрафной. Ришарлисон вымолил у Мэддисона право исполнить пенальти и с точки не промахнулся, пробив по центру — 1:0.



В дальнейшем шла довольно открытая и веселая игра с преимуществом хозяев. Гости рисковали, но, скорее, могли пропустить еще.



Гости попрощались с мечтами отыграться на 85-й минуте, когда Давид Меллер Вольфе получил вторую желтую карточку и оставил свою команду вдесятером.



"Тоттенхэм" наиграл только на один гол, да и тот забил с пенальти, что не вполне отражает игровое преимущество "шпор". АЗ показал себя крепким орешком, но на очки едва ли мог рассчитывать.



"Тоттенхэм" (Англия) — АЗ (Голландия) — 1:0 (0:0)



Гол: Ришарлисон 53 (пен).



"Тоттенхэм": Форстер, Грей, Дрэгушин, Дэвис, Удоджи, Бентанкур, Мэддисон (Сарр 73), Бергвалл (Кулусевски 73), Мур (Одобер 88), Ришарлисон (Соланке 64), Вернер (Джонсон 46).



Удаление: Меллер Вольфе 85.