Тен Хаг объяснил, почему Мазрауи вышел играть плеймейкера против "Фенербахче"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг объяснил свое решение выпустить крайнего защитника Нуссаира Мазрауи на позицию плеймейкера против "Фенербахче".

В первые месяцы своей карьеры в "Юнайтед" Мазрауи играл исключительно левого защитника, однако в четверг вечером Тен Хаг преподнес тактический сюрприз.



Тен Хаг разместил Мазрауи под нападающим Джошуа Зиркзее, еще перед началом матча в Стамбуле объяснив свое решение.



"Мазрауи займет позицию 10-го номера. Я знаю его по "Аяксу", где я порой использовал его на этой позиции. Даже будучи крайним защитником, учитывая нашу систему, он часто смещается на свободное пространство в середину, так что он способен на это. Он может быть хорош в прессинге, а по ходу матча станет видно, в чем мы нуждаемся".



"Мы можем использовать его на других позициях, помимо крайнего защитника. Если нужно, он может сыграть в более атакующей позиции. Также мы можем выпустить Каземиро в опорную зону", — цитирует Тен Хага Daily Mail.