Тен Хаг объяснил, почему Мазрауи вышел играть плеймейкера против "Фенербахче"

Нуссаир Мазрауи Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг объяснил свое решение выпустить крайнего защитника Нуссаира Мазрауи на позицию плеймейкера против "Фенербахче".

В первые месяцы своей карьеры в "Юнайтед" Мазрауи играл исключительно левого защитника, однако в четверг вечером Тен Хаг преподнес тактический сюрприз.

Тен Хаг разместил Мазрауи под нападающим Джошуа Зиркзее, еще перед началом матча в Стамбуле объяснив свое решение.

"Мазрауи займет позицию 10-го номера. Я знаю его по "Аяксу", где я порой использовал его на этой позиции. Даже будучи крайним защитником, учитывая нашу систему, он часто смещается на свободное пространство в середину, так что он способен на это. Он может быть хорош в прессинге, а по ходу матча станет видно, в чем мы нуждаемся".

"Мы можем использовать его на других позициях, помимо крайнего защитника. Если нужно, он может сыграть в более атакующей позиции. Также мы можем выпустить Каземиро в опорную зону", — цитирует Тен Хага Daily Mail.


Метки Лига Европы, Мазрауи, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, Фенербахче

Автор mihajlo   

Дата 24.10.2024 23:00

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