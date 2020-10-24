Скоулз раскритиковал "Юнайтед" за решение по Фергюсону

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз раскритиковал свой клуб за увольнение сэра Алекса Фергюсона с поста глобального представителя.

Ранее в октябре стало известно, что в рамках сокращения расходов "Юнайтед" решил расторгнуть контракт с Фергюсоном стоимостью около 2 миллионов фунтов в год.



Скоулз считает, что клуб поступил "некрасиво" и даже "неуважительно" со своим бывшим тренером. Пол не понимает, почему "Юнайтед" принял это решение именно сейчас.



"Думаю, это было некрасиво, учитывая то, что этот человек сделал для клуба. Это было почти неуважительно, но так решили новые владельцы, и новые владельцы производят изменения, которые, как они думают, будут во благо клубу".



"Если они думают, что смогут сэкономить деньги и использовать их как-нибудь еще — говорят где-то о 2 миллиона фунтов, — то так тому и быть".



"Клуб многим обязан сэру Алексу Фергюсону. Он там, где находится сейчас, в основном благодаря успехам, которых он добивался так много лет".



"Они выбрали не лучший момент для этого, потому что у них плохая серия. Они могли бы подождать или сделать это до старта сезона, в конце сезона".



"Они не лучшим образом это преподнесли, но сэр Алекс Фергюсон будет в порядке и останется величайшим представителем, что когда-либо был у этого клуба", — сообщил Скоулз TNT Sports.