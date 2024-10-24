"Челси" разгромил "Панатинаикос" в Лиге Конференций
"Челси" оформил свою вторую подряд победу в Лиге Конференций, в доминирующей манере переиграв на выезде греческий "Панатинаикос" со счетом 1:4.
"Панатинаикос" активно начал матч, но застать своего соперника врасплох не смог. Вскоре "Челси" наладил контроль над мячом и принялся искать путь к чужим воротам.
И уже на 22-й минуте гостям удалось открыть счет. Фелиш головой скинул мяч на Михаила Мудрика, который ворвался в штрафную по левому краю, а затем сделал обратную передачу на Жоау к границе вратарской площади — 0:1.
В дальнейшем "синие" чувствовали себя уверенно и в остатке первого тайма создали ему пару хороших моментов.
Второй тайм начался с того, что Педру Нету совершил рывок по правому флангу, после чего навесил к дальней штанге, а там Мудрик пробил головой с отскоком от газона — 0:2.
На 55-й минуте хозяева пропустили еще раз. Фелиш пробил с подступов к штрафной, а затем случился рикошет, дезориентировавший голкипера — 0:3.
Прошло еще две минуты, и игрок "Панатинаикоса" рукой остановил передачу Фелиша. Был назначен пенальти, который четко реализовал Кристофер Нкунку, несмотря на зеленые лазерные лучи с трибун — 0:4.
"Челси" полностью доминировал на поле, что, возможно, расслабило "синих" и позволило сопернику размочить счет на 69-й минуте. Это бывший вингер "Манчестер Юнайтед" Факундо Пельистри на дальней штанге замкнул прострел вдоль ворот — 1:4. На этом обе команды успокоились.
"Панатинаикос" (Греция) — "Челси" (Англия) — 1:4 (0:1)
Голы: Пельистри 69 — Фелиш 22, 55, Мудрик 48, Нкунку 59 (пен).
"Челси": Йоргенсен, Кукурелья, Дисаси, Бадиашиле, Вейга, Фернандес (Казадеи 71), Дьюсбери-Холл (Чуквуэмека 77), Нету (Джордж 62), Фелиш, Мудрик, Нкунку (Гиу 61).
24.10.2024 21:40
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Линделеф игрок уровня Членпионшипа, Горлуму нужно памятник поставить что он с этим днищем умудрился занять второе место
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Наконец то инфантилси нашел свою лигу где всех можно разгромить. Удачи камшотси в ЛК
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Манки стоят в своей штрафной и смотрят, как нигер в воротах мечется и за них отрабатывает.
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еба врубил чисто на минутку счёт глянуть, а там онаныч сразу сейф сезона сделал, не меньше
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Ахаха, Елага базу выдал: «…а Сити вообще до прихода шейхов был командой-лифтом»)))
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А потом он ещё жалуется, что еблом не вышел
hachidlo
А ведь у яночки такое же обезьянье ебло, как и у меня
Источник: http://fapl.ru/posts/109913/?c=1#c7965529
(ответить)
24.10.2024 21:52 #
hachidlo
Армянин, армянин, азеро-армянин, даг, даг, проебалт, казах, казах, казах - неполный список ебырей мамки хачидло на КПП верхний Ларс
Источник: http://fapl.ru/posts/110795/?c=1#c7980012
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Чмудрикиньо прибавляет! Но если честно, матчи на предсезонке как-то даже пободрее смотрелись, чем эта ЛК, убожество если честно пздц, а не турнир...
Но в любом случае Челси идёт за кубками. КАЛМ БЛЯТЬ!
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Если вас когда-нибудь постигнут мысли о том, что возможно такое, что обоссанная скузня адекваты, вспомните как они оправдывали конченную дикую бешеную собаку Суареса, которая кидалась на людей и кусалась.
Это просто пиздец)
(ответить)
Мудрик гол+пас. Бадиашиля втопку доходягу! Игрока топа не будет! Не добежал и пропустили с его позиций...
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ГРАВИТОН АХТУМБА АХАХАХАХХХХАХАХХАХАХАХАХХАХАХАХА
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Поздравляю пенсов, просто красавчики, в этом сезоне будут в 4-ке.
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Матч, который смотрели все лузерпульцы, забафанные шестидолларовым винцом.
p.s. Армянин, армянин, азеро-армянин, даг, даг, проебалт, казах, казах, казах - что это за ШИФР???
(ответить)
Мудриссиус разрывает еврокубки
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