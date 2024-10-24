"Челси" разгромил "Панатинаикос" в Лиге Конференций

"Челси" оформил свою вторую подряд победу в Лиге Конференций, в доминирующей манере переиграв на выезде греческий "Панатинаикос" со счетом 1:4.

"Панатинаикос" активно начал матч, но застать своего соперника врасплох не смог. Вскоре "Челси" наладил контроль над мячом и принялся искать путь к чужим воротам.



И уже на 22-й минуте гостям удалось открыть счет. Фелиш головой скинул мяч на Михаила Мудрика, который ворвался в штрафную по левому краю, а затем сделал обратную передачу на Жоау к границе вратарской площади — 0:1.



В дальнейшем "синие" чувствовали себя уверенно и в остатке первого тайма создали ему пару хороших моментов.



Второй тайм начался с того, что Педру Нету совершил рывок по правому флангу, после чего навесил к дальней штанге, а там Мудрик пробил головой с отскоком от газона — 0:2.



На 55-й минуте хозяева пропустили еще раз. Фелиш пробил с подступов к штрафной, а затем случился рикошет, дезориентировавший голкипера — 0:3.



Прошло еще две минуты, и игрок "Панатинаикоса" рукой остановил передачу Фелиша. Был назначен пенальти, который четко реализовал Кристофер Нкунку, несмотря на зеленые лазерные лучи с трибун — 0:4.



"Челси" полностью доминировал на поле, что, возможно, расслабило "синих" и позволило сопернику размочить счет на 69-й минуте. Это бывший вингер "Манчестер Юнайтед" Факундо Пельистри на дальней штанге замкнул прострел вдоль ворот — 1:4. На этом обе команды успокоились.



"Панатинаикос" (Греция) — "Челси" (Англия) — 1:4 (0:1)



Голы: Пельистри 69 — Фелиш 22, 55, Мудрик 48, Нкунку 59 (пен).



"Челси": Йоргенсен, Кукурелья, Дисаси, Бадиашиле, Вейга, Фернандес (Казадеи 71), Дьюсбери-Холл (Чуквуэмека 77), Нету (Джордж 62), Фелиш, Мудрик, Нкунку (Гиу 61).