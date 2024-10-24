"Челси" разгромил "Панатинаикос" в Лиге Конференций

Михаил Мудрик "Челси" оформил свою вторую подряд победу в Лиге Конференций, в доминирующей манере переиграв на выезде греческий "Панатинаикос" со счетом 1:4.

"Панатинаикос" активно начал матч, но застать своего соперника врасплох не смог. Вскоре "Челси" наладил контроль над мячом и принялся искать путь к чужим воротам.

И уже на 22-й минуте гостям удалось открыть счет. Фелиш головой скинул мяч на Михаила Мудрика, который ворвался в штрафную по левому краю, а затем сделал обратную передачу на Жоау к границе вратарской площади — 0:1.

В дальнейшем "синие" чувствовали себя уверенно и в остатке первого тайма создали ему пару хороших моментов.

Второй тайм начался с того, что Педру Нету совершил рывок по правому флангу, после чего навесил к дальней штанге, а там Мудрик пробил головой с отскоком от газона — 0:2.

На 55-й минуте хозяева пропустили еще раз. Фелиш пробил с подступов к штрафной, а затем случился рикошет, дезориентировавший голкипера — 0:3.

Прошло еще две минуты, и игрок "Панатинаикоса" рукой остановил передачу Фелиша. Был назначен пенальти, который четко реализовал Кристофер Нкунку, несмотря на зеленые лазерные лучи с трибун — 0:4.

"Челси" полностью доминировал на поле, что, возможно, расслабило "синих" и позволило сопернику размочить счет на 69-й минуте. Это бывший вингер "Манчестер Юнайтед" Факундо Пельистри на дальней штанге замкнул прострел вдоль ворот — 1:4. На этом обе команды успокоились.

"Панатинаикос" (Греция) — "Челси" (Англия) — 1:4 (0:1)

Голы: Пельистри 69 — Фелиш 22, 55, Мудрик 48, Нкунку 59 (пен).

"Челси": Йоргенсен, Кукурелья, Дисаси, Бадиашиле, Вейга, Фернандес (Казадеи 71), Дьюсбери-Холл (Чуквуэмека 77), Нету (Джордж 62), Фелиш, Мудрик, Нкунку (Гиу 61).


Метки Лига Конференций, Панатинаикос, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.10.2024 21:40

Количество просмотров Просмотров: 943

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Последние комментарии:




  1. portsmouth08 24.10.2024 23:13 # portsmouth08
    Линделеф игрок уровня Членпионшипа, Горлуму нужно памятник поставить что он с этим днищем умудрился занять второе место

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  2. liverpo0ol 24.10.2024 23:08 # liverpo0ol
    Наконец то инфантилси нашел свою лигу где всех можно разгромить. Удачи камшотси в ЛК

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  3. sausage 24.10.2024 22:41 # sausage
    Манки стоят в своей штрафной и смотрят, как нигер в воротах мечется и за них отрабатывает.

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  4. skydreams 24.10.2024 22:38 # skydreams
    еба врубил чисто на минутку счёт глянуть, а там онаныч сразу сейф сезона сделал, не меньше

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  5. sausage 24.10.2024 22:36 # sausage
    Ахаха, Елага базу выдал: «…а Сити вообще до прихода шейхов был командой-лифтом»)))

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  6. jamievardy 24.10.2024 22:28 # jamievardy
    А потом он ещё жалуется, что еблом не вышел
    hachidlo

    А ведь у яночки такое же обезьянье ебло, как и у меня

    Источник: http://fapl.ru/posts/109913/?c=1#c7965529

    (ответить)

  7. jamievardy 24.10.2024 22:22 # jamievardy
    24.10.2024 21:52 #
    hachidlo

    Армянин, армянин, азеро-армянин, даг, даг, проебалт, казах, казах, казах - неполный список ебырей мамки хачидло на КПП верхний Ларс

    Источник: http://fapl.ru/posts/110795/?c=1#c7980012

    (ответить)

  8. skydreams 24.10.2024 22:20 # skydreams
    Чмудрикиньо прибавляет! Но если честно, матчи на предсезонке как-то даже пободрее смотрелись, чем эта ЛК, убожество если честно пздц, а не турнир...

    Но в любом случае Челси идёт за кубками. КАЛМ БЛЯТЬ!

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  9. moneycity 24.10.2024 21:59 # moneycity
    Если вас когда-нибудь постигнут мысли о том, что возможно такое, что обоссанная скузня адекваты, вспомните как они оправдывали конченную дикую бешеную собаку Суареса, которая кидалась на людей и кусалась.
    Это просто пиздец)

    (ответить)

  10. chelsiukpro 24.10.2024 21:55 # chelsiukpro
    Мудрик гол+пас. Бадиашиля втопку доходягу! Игрока топа не будет! Не добежал и пропустили с его позиций...

    (ответить)

  11. amirhan-gurazhev 24.10.2024 21:53 # amirhan-gurazhev
    Российская компания «Гравитон» представила первый ноутбук на процессоре AMD
    Серийное производство устройства с материнской платой «Ахтуба» начнётся до конца 2024 года.

    ГРАВИТОН АХТУМБА АХАХАХАХХХХАХАХХАХАХАХАХХАХАХАХА

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  12. lovrentiy 24.10.2024 21:53 # lovrentiy
    Поздравляю пенсов, просто красавчики, в этом сезоне будут в 4-ке.

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  13. hachidlo 24.10.2024 21:52 # hachidlo
    Матч, который смотрели все лузерпульцы, забафанные шестидолларовым винцом.

    p.s. Армянин, армянин, азеро-армянин, даг, даг, проебалт, казах, казах, казах - что это за ШИФР???

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  14. farot 24.10.2024 21:44 # farot
    Мудриссиус разрывает еврокубки

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