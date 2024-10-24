Эриксен: "Мое будущее зависит от "Юнайтед"

Полузащитник Кристиан Эриксен заявил, что его будущее находится в руках "Манчестер Юнайтед".

Действующий контракт Эриксена истекает в конце этого сезона, и существуют ожидания, что "Юнайтед" позволит Кристиану покинуть клуб свободным агентом следующим летом.



В данный момент стороны не обсуждают продление сотрудничества, однако 32-летний датчанин открыт к тому, чтобы задержаться на "Олд Траффорд", если так захочет клуб.



"Это особо не зависит от меня, когда истечет мой контракт, это зависит от клуба. Я наслаждаюсь пребыванием здесь. Когда наступит лето, я внимательно изучу предложение, если оное мне поступит", — цитирует Эриксена Daily Mail.