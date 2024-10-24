Макманаман: "У "Ливерпуля" будет проблема из-за Келлехера"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Стив Макманаман заявил, что у "красных" будет проблема следующим летом на вратарской позиции.

Накануне Кувин Келлехер, подменяющий травмированного первого номера "Ливерпуля" Алиссона, помог своей команде одержать победу 0:1 над "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов.



По мнению Макманамана, Келлехер слишком хорош для роли запасного голкипера, а когда следующим летом на "Энфилд" прибудет купленный у "Валенсии" Георгий Мамардашвили, "Ливерпулю" нужно будет принять решения насчет своих вратарей.



"Говорить о том, что он является вторым номером, — это практически неуважительно. Конечно, он является вторым по очереди на игру, когда здоров Алиссон. Но он сыграл уже слишком много матчей, чтобы называть его вторым номером. Он действует выдающимся образом, когда выходит играть".



"Думаю, "Ливерпулю" очень повезло. Им повезло, потому что он начал проявлять себя в молодом возрасте. Если бы он начал проявлять себя в 25 лет, сейчас ему было бы 28, и это стало бы большой проблемой, потому что им пришлось бы его отпустить. Но поскольку он оказался в первой команде в 21 год, опередив Адриана, они позволили ему расцвести".



"Проблема будет следующим летом. Они купили Мамардашвили, который присоединится к клубу в следующем году и не будет вторым номером. Алиссон не будет вторым номером, но и Келлехер не может быть им, потому что он слишком хорош. Тогда им нужно будет принять решения", — цитирует Макманамана Liverpool Echo.