Цимикас назвал матч, который "разрушил все" для "Ливерпуля" в прошлом сезоне
Защитник "Ливерпуля" Костас Цимикас назвал матч, который "разрушил все" для его команды в прошлом сезоне.
Посреди прошлого сезона Юрген Клопп анонсировал свой уход с поста главного тренера, и долгое время "Ливерпуль" сохранял шансы на завоевание всех четырех доступных трофеев.
В итоге "Ливерпуль" сбавил в концовке сезона и смог проводить Клоппа только Кубком Лиги, и переломным моментом Цимикас считает поражение 4:3 от "Манчестер Юнайтед" в 1/4 финале Кубка Англии в марте.
"В прошлом сезоне, в его концовке, мы разрушили все одним плохим результатом против "Манчестер Юнайтед".
"В последующих матчах мы уже не были командой, как прежде, хотя мы старались наладить свою игру матч за матчем, и каждый матч был для нас финалом. Мы старались делать то, что просил от нас тренер для побед в матчах", — цитирует Цимикаса The Guardian.
24.10.2024 19:00
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