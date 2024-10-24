Цимикас назвал матч, который "разрушил все" для "Ливерпуля" в прошлом сезоне

Защитник "Ливерпуля" Костас Цимикас назвал матч, который "разрушил все" для его команды в прошлом сезоне.

Посреди прошлого сезона Юрген Клопп анонсировал свой уход с поста главного тренера, и долгое время "Ливерпуль" сохранял шансы на завоевание всех четырех доступных трофеев.



В итоге "Ливерпуль" сбавил в концовке сезона и смог проводить Клоппа только Кубком Лиги, и переломным моментом Цимикас считает поражение 4:3 от "Манчестер Юнайтед" в 1/4 финале Кубка Англии в марте.



"В прошлом сезоне, в его концовке, мы разрушили все одним плохим результатом против "Манчестер Юнайтед".



"В последующих матчах мы уже не были командой, как прежде, хотя мы старались наладить свою игру матч за матчем, и каждый матч был для нас финалом. Мы старались делать то, что просил от нас тренер для побед в матчах", — цитирует Цимикаса The Guardian.