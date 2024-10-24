Старридж: "Челси" будет в гонке в следующем сезоне"

Бывший нападающий сборной Англии Даниэль Старридж ожидает, что уже в следующем сезоне "Челси" будет сражаться за титул Премьер-Лиги.

Пригласив Энцо Мареску минувшим летом, "Челси" очень быстро проникся игровой философией своего нового главного тренера.



И хотя в минувшее воскресенье "Челси" потерпел поражение 2:1 в гостях у "Ливерпуля", показанная "синими" игра вселяет оптимизм в Старриджа.



"Думаю, он (Мареска) трудится удивительным образом. Он пришел и за короткое время внедрил свою тактический стиль, а также улучшил игроков. За тем, как они атакуют, так интересно наблюдать, они прибавили на всех участках поля".



"Они движутся в правильном направлении. Было бы преувеличением сказать, что они уже претендуют на титул, но я верю, что в следующем сезоне они точно будут в гонке", — цитирует Старриджа Football.London.