Старридж: "Челси" будет в гонке в следующем сезоне"
Бывший нападающий сборной Англии Даниэль Старридж ожидает, что уже в следующем сезоне "Челси" будет сражаться за титул Премьер-Лиги.
Пригласив Энцо Мареску минувшим летом, "Челси" очень быстро проникся игровой философией своего нового главного тренера.
И хотя в минувшее воскресенье "Челси" потерпел поражение 2:1 в гостях у "Ливерпуля", показанная "синими" игра вселяет оптимизм в Старриджа.
"Думаю, он (Мареска) трудится удивительным образом. Он пришел и за короткое время внедрил свою тактический стиль, а также улучшил игроков. За тем, как они атакуют, так интересно наблюдать, они прибавили на всех участках поля".
"Они движутся в правильном направлении. Было бы преувеличением сказать, что они уже претендуют на титул, но я верю, что в следующем сезоне они точно будут в гонке", — цитирует Старриджа Football.London.
24.10.2024 18:00
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