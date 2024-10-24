Старридж: "Челси" будет в гонке в следующем сезоне"

Даниэль Старридж Бывший нападающий сборной Англии Даниэль Старридж ожидает, что уже в следующем сезоне "Челси" будет сражаться за титул Премьер-Лиги.

Пригласив Энцо Мареску минувшим летом, "Челси" очень быстро проникся игровой философией своего нового главного тренера.

И хотя в минувшее воскресенье "Челси" потерпел поражение 2:1 в гостях у "Ливерпуля", показанная "синими" игра вселяет оптимизм в Старриджа.

"Думаю, он (Мареска) трудится удивительным образом. Он пришел и за короткое время внедрил свою тактический стиль, а также улучшил игроков. За тем, как они атакуют, так интересно наблюдать, они прибавили на всех участках поля".

"Они движутся в правильном направлении. Было бы преувеличением сказать, что они уже претендуют на титул, но я верю, что в следующем сезоне они точно будут в гонке", — цитирует Старриджа Football.London.


Метки Премьер-Лига, Старридж, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.10.2024 18:00

Количество просмотров Просмотров: 142

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tigerpool 24.10.2024 18:07 # tigerpool
    Вполне возможно, но в конце сезона дауны могут уволить Мареску

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: