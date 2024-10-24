Тен Хаг считает, что они с Моуриньо похожи

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг сравнил себя с визави Жозе Моуриньо из "Фенербахче".

Тен Хаг отправился на выезд в Турцию, чтобы встретиться с Моуриньо в Лиге Европы, находясь под огромным давлением из-за провального старта сезона.



Тен Хаг чувствует, что он, как и Моуриньо, является тренером-победителем, однако их предыдущие заслуги не могут оградить их от критики.



"Моуриньо и я выиграли много трофеев за последние годы, но ты должен проявлять себя каждый год, а если ты этого не делаешь, тебя будут критиковать, и мы знаем это".



"Критика возникает, когда ты не выигрываешь матчи. Мы ("Юнайтед") на правильном пути, и мы уверены, что достигнем своих целей".



"После уходе Моуриньо "Юнайтед" выигрывал кубки на внутренней арене, но не в Европе. У нас два очка, и мы знаем, что нам нужно. Нам нужно выигрывать матчи", — цитирует Тен Хага The Guardian.