"Арсенал" надеется, что Сака сыграет с "Ливерпулем"

"Арсенал" надеется, что вингер Букайо Сака сможет сыграть против "Ливерпуля" в Премьер-Лиге в воскресенье.

23-летний Сака пропустил два последних матча "Арсенала" — против "Борнмута" и "Шахтера" — после того, как получил травму задней поверхности бедра в сборной Англии.



Существовали опасения, что отсутствие Сака продлится на еще один матч, однако talkSPORT стало известно, что "канониры" рассчитывают на возвращение Букайо к воскресенью.



В то же время в "Арсенале" не ожидают, что к "Ливерпулю" поправится защитник Риккардо Калафьори, который неудачно подвернул колено против "Шахтера".