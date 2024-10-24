Поттер: "Тухель — отличное назначение для сборной Англии"
Бывший главный тренер "Челси" Грэм Поттер одобрил назначение Томаса Тухеля в сборной Англии.
Отвергнув Поттера и других доморощенных тренеров, FA поставила во главе сборной Англии Тухеля, который сразу же обозначил свою цель — выиграть Чемпионат Мира 2026 года.
Поттер уверен, что Тухель — правильный человек, чтобы помочь англичанам сделать следующий шаг после поражений в финалах Евро-2020 и Евро-2024.
"Они (FA) произвели действительно хорошее назначение, пригласив успешного тренера, который много всего выиграл".
"Было ощущение, что нам нужен тренер топ-уровня, который добивался побед и который может помочь этим игрокам. Томас — великолепный тренер для этого, и это отличное назначение".
"Думаю ли я, что английский тренер может выиграть Чемпионат Мира или большой трофей? Да, абсолютно".
"Посмотрите на предыдущих победителей Евро. Испанский тренер (Луис Де ла Фуэнте) — разве он выигрывал Лигу Чемпионов?"
"Я не думаю, что аргентинский тренер (Лионель Скалони, выигравший ЧМ-2022) был победителем Лиги Чемпионов".
"Но в то же время я понимаю этот критерий (что нужно быть победителем на клубном уровне)", — цитирует Поттера BBC.
24.10.2024 15:00
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