Поттер: "Тухель — отличное назначение для сборной Англии"

Бывший главный тренер "Челси" Грэм Поттер одобрил назначение Томаса Тухеля в сборной Англии.

Отвергнув Поттера и других доморощенных тренеров, FA поставила во главе сборной Англии Тухеля, который сразу же обозначил свою цель — выиграть Чемпионат Мира 2026 года.



Поттер уверен, что Тухель — правильный человек, чтобы помочь англичанам сделать следующий шаг после поражений в финалах Евро-2020 и Евро-2024.



"Они (FA) произвели действительно хорошее назначение, пригласив успешного тренера, который много всего выиграл".



"Было ощущение, что нам нужен тренер топ-уровня, который добивался побед и который может помочь этим игрокам. Томас — великолепный тренер для этого, и это отличное назначение".



"Думаю ли я, что английский тренер может выиграть Чемпионат Мира или большой трофей? Да, абсолютно".



"Посмотрите на предыдущих победителей Евро. Испанский тренер (Луис Де ла Фуэнте) — разве он выигрывал Лигу Чемпионов?"



"Я не думаю, что аргентинский тренер (Лионель Скалони, выигравший ЧМ-2022) был победителем Лиги Чемпионов".



"Но в то же время я понимаю этот критерий (что нужно быть победителем на клубном уровне)", — цитирует Поттера BBC.