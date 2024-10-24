Фред хочет "прикончить" МЮ

Полузащитник турецкого "Фенербахче" Фред заявил, что хочет "прикончить" свой бывший клуб "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы.

Ранее в своей карьере Фред провел пять лет в "Юнайтед", который продал его в "Фенербахче" за 13 миллионов фунтов в 2023 году.



В преддверии матча в Стамбуле 31-летний бразилец признался, что у него есть дополнительная мотивация одолеть команду Эрика Тен Хага.



"Я написал Бруну (Фернандешу): "Мы прикончим вас". И он ответил: "Нет, это мы прикончим нас". Но затем мой друг получил красную карточку (против "Порту"), поэтому он не сыграет с нами".



"Это не лучший момент для них, но я поддерживаю их. Я расстроен, когда они не добиваются хороших результатов или не играют хорошо, но против нас — это другое. В четверг они не могут сыграть хорошо", — цитирует Фреда Daily Mail.