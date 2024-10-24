Фред хочет "прикончить" МЮ
Полузащитник турецкого "Фенербахче" Фред заявил, что хочет "прикончить" свой бывший клуб "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы.
Ранее в своей карьере Фред провел пять лет в "Юнайтед", который продал его в "Фенербахче" за 13 миллионов фунтов в 2023 году.
В преддверии матча в Стамбуле 31-летний бразилец признался, что у него есть дополнительная мотивация одолеть команду Эрика Тен Хага.
"Я написал Бруну (Фернандешу): "Мы прикончим вас". И он ответил: "Нет, это мы прикончим нас". Но затем мой друг получил красную карточку (против "Порту"), поэтому он не сыграет с нами".
"Это не лучший момент для них, но я поддерживаю их. Я расстроен, когда они не добиваются хороших результатов или не играют хорошо, но против нас — это другое. В четверг они не могут сыграть хорошо", — цитирует Фреда Daily Mail.
24.10.2024 14:00
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Последние комментарии:
С КОНЧОЙ НА ГУБЕ ПРИГРОЗИЛ ФРЕД
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Они давно уже конченные, со времен когда Фергюсон перестал их тренировать.
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Я прикончу тебя....
Нет я прикончу тебя...
И можно не общаться на несколько лет опять
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"Я написал Бруну (Фернандешу): "Мы прикончим вас". И он ответил: "Нет, это мы прикончим нас".Михайло опять употребил не те таблетки?!
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