Фред хочет "прикончить" МЮ

Фред Полузащитник турецкого "Фенербахче" Фред заявил, что хочет "прикончить" свой бывший клуб "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы.

Ранее в своей карьере Фред провел пять лет в "Юнайтед", который продал его в "Фенербахче" за 13 миллионов фунтов в 2023 году.

В преддверии матча в Стамбуле 31-летний бразилец признался, что у него есть дополнительная мотивация одолеть команду Эрика Тен Хага.

"Я написал Бруну (Фернандешу): "Мы прикончим вас". И он ответил: "Нет, это мы прикончим нас". Но затем мой друг получил красную карточку (против "Порту"), поэтому он не сыграет с нами".

"Это не лучший момент для них, но я поддерживаю их. Я расстроен, когда они не добиваются хороших результатов или не играют хорошо, но против нас — это другое. В четверг они не могут сыграть хорошо", — цитирует Фреда Daily Mail.


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Фенербахче, Фред

Автор mihajlo   

Дата 24.10.2024 14:00

Количество просмотров Просмотров: 652

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  1. closer 24.10.2024 14:39 # closer
    С КОНЧОЙ НА ГУБЕ ПРИГРОЗИЛ ФРЕД

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  2. drogba11cool 24.10.2024 14:29 # drogba11cool
    Они давно уже конченные, со времен когда Фергюсон перестал их тренировать.

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  3. bes-ter 24.10.2024 14:19 # bes-ter
    Я прикончу тебя....
    Нет я прикончу тебя...

    И можно не общаться на несколько лет опять

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  4. liverbro 24.10.2024 14:18 # liverbro
    "Я написал Бруну (Фернандешу): "Мы прикончим вас". И он ответил: "Нет, это мы прикончим нас".Михайло опять употребил не те таблетки?!

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