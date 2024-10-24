Норвежцы собираются вызвать Эдегора в сборную в ноябре

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен заявил, что планирует вызвать капитана "Арсенала" Мартина Эдегора в следующем месяце.

Эдегор находится вне игры уже более шести недель после того, как получил травму лодыжки в матче за сборную Норвегии в сентябре.



Эдегор пока даже не приступил к тренировкам в общей группе, но Сольбаккен уже думает о том, чтобы задействовать 25-летнего полузащитника в следующий международный перерыв, когда норвежцы сыграют против Словении и Казахстана.



"Все свидетельствует о том, что восстановление идет по плану. Остается сделать последние шаги, когда ты должен участвовать в тренировках с командой. Это зависит от того, как отреагирует его организм, но у нас есть законная надежда на то, что он будет готов", — сообщил Сольбаккен VG.