Моуриньо считает МЮ одним из двух фаворитов на победу в Лиге Европы

Наставник "Фенербахче" Жозе Моуриньо назвал "Манчестер Юнайтед" одним из двух фаворитов на победу в Лиге Европы в этом сезоне.

Как и в Премьер-Лиге, "Юнайтед" весьма неудачно стартовал в Лиге Европы. Оба своих первых матча здесь "красные дьяволы" свели вничью, поделив очки с "Твенте" и "Порту".



Однако Моуриньо, чья команда примет "Юнайтед" в четверг, не придает этому значения и призывает смотреть на потенциал команды Эрика Тен Хага.



"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" — два главных кандидата на победу в Лиге Европы. Думаю, это легко определить".



"Играть в гостях у "Порту" не бывает легко. Набрать очко в гостях у "Порту" никому не бывает легко. Одно дело — это результаты, а другое — потенциал команды. Их потенциал высок".



"Премьер-Лига — это лига другого уровня, другой интенсивности, скорости и тактической культуры. Завтра мы сыграем против одной из двух сильнейших команд", — цитирует Моуриньо Sky Sports.