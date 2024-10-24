Фелиш уверен, что его время в "Челси" еще придет

Нападающий "Челси" Жоау Фелиш уверен, что "это лишь вопрос времени", прежде чем он начнет проявлять себя в лондонском клубе.

Сорвавшийся трансфер Саму Омородиона открыл дверь к возвращению Фелиша в "Челси", где Жоау провел вторую половину сезона 2022/23 на правах аренды.



Покупка Фелиша у "Атлетико" на исходе летнего трансферного окна обошлась "Челси" в 46.3 млн. фунтов, и пока Жоау отметился лишь пятью появлениями на замену в Премьер-Лиге.



Тем не менее, 24-летний португалец не переживает и верит, что его время еще придет.



"Я знал, что здесь будет жесткая конкуренция. Но я здесь для того, чтобы трудиться. Я знаю, что я могу и на что я способен. Это лишь вопрос времени".



"Вы никогда не увидите, чтобы я перестал трудиться для достижения своих целей, и я здесь, конечно, чтобы играть. Думаю, это лишь вопрос времени".



"Я разговаривал с Энцо (Мареской) перед своим переходом в "Челси". Мне понравилось, что он сказал мне. Мне нравится, как он мыслит о футболе и как он играет", — цитирует Фелиша Daily Mail.