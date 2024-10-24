Анонс матчей 3-го тура Лиги Европы

В четверг вечером "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" проведут свои третьи матчи на общем этапе Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ТОТТЕНХЭМ — АЗ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



Находящийся в поисках своего первого с 2008 года трофея "Тоттенхэм" превосходно стартовал в Лиге Европы, выиграв оба своих первых матча. АЗ пока имеет в своем активе три очка.



"Конечно, мы хотим завоевать трофей. Это нечто, чего хотим все мы, и мы трудимся в направлении этого каждый день", — заявил защитник "шпор" Микки Ван де Вен на пресс-конференции.



- В пяти последних матчах против голландских команд в еврокубках "Тоттенхэм" чередовал победы с поражениями, в крайнем поединке победив "Витесс" со счетом 3:2 в Лиге Конференций в ноябре 2021.



- АЗ проиграл все восемь последних выездных матчей против английских команд во всех соревнованиях, в каждом пропуская минимум по два гола.



- "Тоттенхэм" выиграл все шесть матчей Лиги Европы на своем новом стадионе с общим счетом 18:0.



- АЗ проиграл пять из шести последних выездных матчей Лиги Европы, в шестом одержав победу 0:1 над "Наполи" в октябре 2020.



"Тоттенхэм" проведет этот матч без своего капитана Сона Хен Мина, который лишь недавно вернулся после травмы. Ришарлисон может впервые с августа выйти в старте. Вильсон Одобер вернулся из лазарета и, вероятно, расположится среди запасных.



ФЕНЕРБАХЧЕ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



В поисках своей первой победы в Лиге Европы "Манчестер Юнайтед" отправится в гости к своему бывшему наставнику Жозе Моуриньо и его "Фенербахче".



"Юнайтед" был вынужден довольствоваться ничейными результатами против "Твенте" и "Порту", что осложнило задачу "красных дьяволов" по выходу в плей-офф.



- "Фенербахче" чередовал победы с поражениями в шести последних встречах с "Юнайтед" и на сей раз, если следовать данной логике, должен проиграть.



- "Юнайтед" проиграл оба последних выезда к "Фенербахче": 3:0 в декабре 2004 и 2:1 в ноябре 2016.



- "Фенербахче" не проиграл ни одного из семи последних домашних матчей в Лиге Европы (4 победы, 3 ничьи), четыре из последних пяти выиграв.



- "Юнайтед" может похвастать только одной победой в 10 последних матчах в еврокубках (4 ничьи, 5 поражений).



- "Юнайтед" не знает побед в еврокубках уже пять матчей кряду (3 ничьи, 2 поражения). Хуже серия у клуба была только с 1980 по 1983 год (6 матчей).



- Жозе Моуриньо выиграл только два из 17 последних матчей против команд, которые он прежде тренировал (4 ничьи, 11 поражений).



"Юнайтед" не взял на этот выезд травмированных Джонни Эванса, Лени Йоро, Люка Шоу, Тирелла Маласиа и Мейсона Маунта, а также дисквалифицированного капитана Бруну Фернандеша.