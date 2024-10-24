Амрабат: "Тен Хаг хотел сохранить меня в "Юнайтед"

Полузащитник турецкого "Фенербахче" Софьян Амрабат заявил, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг хотел его вернуть минувшим летом.

Прошлый сезон Амрабат провел за "Юнайтед" на правах аренды из "Фиорентины". Лишь под занавес кампании Софьян принялся проявлять себя, завоевав с "красными дьяволами" Кубок Англии.



По словам Амрабата, Тен Хаг хотел, чтобы он остался в "Юнайтед", однако технический директор "дьяволов" Джейсон Уилкокс заблокирован этот трансфер, в результате чего 28-летний марокканец вернулся в "Фиорентину" и затем был арендован "Фенербахче".



"У меня особенные отношения с Тен Хагом тех пор, как я выступал у него в "Утрехте" в свои 20 лет".



"Он хотел сохранить меня этим летом, поэтому я желаю ему успехов, но — не в четверг. Надеюсь, они проиграют".



"Почему я не вернулся? Я лишь могу и хочу сказать, что вам нужно спросить мистера Уилкокса", — сообщил Амрабат Daily Mail.