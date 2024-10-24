Моуриньо: "Я вернусь в Премьер-Лигу"

Главный тренер турецкого "Фенербахче" Жозе Моуриньо заявил, что однажды вернется в английскую Премьер-Лигу.

Значительная часть тренерской карьеры Моуриньо оказалась связана с английским футболом. Жозе провел два периода в "Челси", а также поработал в "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэме".



Минувшим летом Моуриньо заключил контракт на два года с "Фенербахче", который в четверг вечером примет "Юнайтед" в рамках Лиги Европы. И в преддверии этого матча португальский специалист сделал признание насчет своего возвращения в Премьер-Лигу.



"Возможно, вы, парни из Англии, думаете, что я блефую, играю в игры разума. Но я ни во что не играю — у них ("Юнайтед") команда лучше, нежели показывают результаты".



"Я изучил их максимально, насколько мог. Мы смотрели матчи в Премьер-Лиге, против "Твенте" и "Порту". Да, у них много работы".



"Они будут успешны рано или поздно. Надеюсь, это случится пораньше и до того, как я однажды вернусь в Премьер-Лигу, и они станут моими соперниками. В данный же момент они — просто мои соперники на один матч", — цитирует Моуриньо The Guardian.