Гвардиола восхищается роскошным голом Холанда против "Спарты"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил свое восхищение роскошным голом нападающего Эрлинга Холанда против "Спарты" в Лиге Чемпионов.

В среду вечером "Сити" разгромил "Спарту" (5:0), а Холанд записал на свое имя дубль. Особенно важен был первый гол Эрлинга, когда счет стал 2:0, потому что дальше соперник "горожан" уже не сопротивлялся.



Это также был очень красивый гол, потому что Холанд пробил пяткой в акробатическом прыжке, находясь спиной к воротам. Гвардиола восхищается тем, как 24-летний норвежец дождался своего шанса.



"Я знаю, что ему было непросто, потому что соперник оборонялся в своей штрафной. У него не было пространства, трое центральных защитников находились рядом, двое опорников находились рядом, даже вингеры были поблизости".



"У него буквально не было пространства. При каждой передаче с фланга они хватали его и толкали его. Так что это было непросто".



"Но я много раз разговаривал с ним и говорил: "Будь терпелив, сохраняй позитивный настрой, потому что мяч до тебя дойдет".



"Сегодня он забил два гола, а еще нанес два действительно хороших удара головой. Эрлинг всегда невероятно эффективен. Он может коснуться мяча 15-20 раз и иметь семь-восемь моментов".



"Этот парень обладает невероятным талантом, и, конечно, он забил великолепный гол. Он весьма похож на его гол Дотмунду пару лет назад после невероятной передачу Жоау Канселу. Не знаю, какой гол сложнее. На мой взгляд, оба", — цитирует Гвардиолу The Independent.



