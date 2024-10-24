Слот: "Сделаем все возможное для победы над "Арсеналом"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот пообещал, что его команда сделает все возможное для победы над "Арсеналом" в ближайшее воскресенье.

Победа 0:1 в гостях у "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов в среду вечером стала 11-й для "Ливерпуля" в 12 матчах этого сезона.



После матча в Германии Слот быстро переключил свое внимание на выезд к "Арсеналу" в Премьер-Лиге. Арне заранее готовится к сложному испытанию.



"Мы знаем, каким тяжелым соперником является "Арсенал" на "Эмирейтс", своем стадионе. Мы противостояли им во время предсезонного турне в США, когда обе команды еще не могли рассчитывать на всех своих игроков".



"Артета проделал удивительную работу там за последние годы. По матчу против "Челси" несколько дней назад мы убедились, что нам нужно показать свою лучшую игру, чтобы у нас были какие-либо шансы на положительный результат, но мы сделаем все возможное для этого", — сообщил Слот TNT Sports.