"Ливерпуль" увозит из Лейпцига победу благодаря голу Нуньеса

"Ливерпуль" продлил свою 100-процентную серию в Лиге Чемпионов до трех матчей, одолев на выезде "РБ Лейпциг" благодаря голу Дарвина Нуньеса.

Из-за травмы недосчитавшись Диогу Жоты, главный тренер "красных" Арне Слот снаряди в нападение Дарвина Нуньеса. Костас Цимикас появился вместо Энди Робертсона, Алексис Макаллистер — вместо Кертиса Джонса.



"РБ Лейпциг" начал матч первым номером и первым начал пристреливаться. Впервые Кувин Келлехер по-настоящему выручил свою команду, когда на 14-й минуте Амаду Айдара пробил с дистанции.



На 26-й минуте мяч даже побывал в воротах Келлехера. Лоис Опенда развернулся на подступах к штрафной и поразил верхний угол ворот, но из-за офсайда гол не был засчитан.



"Ливерпуль" долгое время молчал впереди, если не считать неточный удар Мохамеда Салаха, но на 27-й минуте сразу разразился голом. Салах выполнил скидку головой к дальней штанге после подачи Цимикаса с левого края штрафной, а Нуньес ткнул мяч в ворота с полуметра — 0:1.



Вскоре гости едва не развили свое преимущество, но голкипер хозяев Петер Гулачи совершил два отличных сейва после ударов головой Нуньеса и Виргила Ван Дейка.



"Красные" прибрали инициативу, и в остатке первого тайма "РБ Лейпциг" уже не создал угроз воротам Келлехера. В одном из эпизодов хозяевам повезло, потому что рефери и VAR не отреагировали на падение Нуньеса в чужой штрафной.



Во втором тайме "Ливерпуль" контролировал игру, успешно сдерживая соперника. На 69-й минуте Макаллистер даже мог удвоить счет, пробив с дистанции в перекладину.



"РБ Лейпциг" активизировался лишь в заключительные 20 минут. Пару раз выручил Келлехер, гол Опенда не был засчитан из-за офсайда.



Гостям было непросто, но они удержали победный счет до финального свистка, напоследок еще раз потревожив Гулачи.



Гол "Ливерпуля" был внезапных и случился без особых на то предпосылок. В дальнейшем "красные" с переменным успехом контролировали игру, но "РБ Лейпциг" так и не смог уйти от поражения, как ни старался.



"РБ Лейпциг" (Германия) — "Ливерпуль" (Англия) — 0:1 (0:1)



Гол: Нуньнес 27.



"РБ Лейпциг": Гулачи, Гертрюйда (Батшиабу 74), Орбан, Лукеба, Хенрихс, Айдара (Элмас 86), Вермерен (Кампль 74), Шешко (Баумгартнер 74), Симонс (Поульсен 78), Нуса, Опенда.



"Ливерпуль": Келлехер, Александер-Арнольд (Гомес 75), Конате, Ван Дейк, Цимикас (Робертсон 75), Собослаи, Макаллистер, Салах (Диас 63), Нуньес (Джонс 74), Гакпо.



Предупреждения: Лукеба, Гертрюйда — Макаллистер.