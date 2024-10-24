"Ливерпуль" увозит из Лейпцига победу благодаря голу Нуньеса

Дарвин Нуньес "Ливерпуль" продлил свою 100-процентную серию в Лиге Чемпионов до трех матчей, одолев на выезде "РБ Лейпциг" благодаря голу Дарвина Нуньеса.

Из-за травмы недосчитавшись Диогу Жоты, главный тренер "красных" Арне Слот снаряди в нападение Дарвина Нуньеса. Костас Цимикас появился вместо Энди Робертсона, Алексис Макаллистер — вместо Кертиса Джонса.

"РБ Лейпциг" начал матч первым номером и первым начал пристреливаться. Впервые Кувин Келлехер по-настоящему выручил свою команду, когда на 14-й минуте Амаду Айдара пробил с дистанции.

На 26-й минуте мяч даже побывал в воротах Келлехера. Лоис Опенда развернулся на подступах к штрафной и поразил верхний угол ворот, но из-за офсайда гол не был засчитан.

"Ливерпуль" долгое время молчал впереди, если не считать неточный удар Мохамеда Салаха, но на 27-й минуте сразу разразился голом. Салах выполнил скидку головой к дальней штанге после подачи Цимикаса с левого края штрафной, а Нуньес ткнул мяч в ворота с полуметра — 0:1.

Вскоре гости едва не развили свое преимущество, но голкипер хозяев Петер Гулачи совершил два отличных сейва после ударов головой Нуньеса и Виргила Ван Дейка.

"Красные" прибрали инициативу, и в остатке первого тайма "РБ Лейпциг" уже не создал угроз воротам Келлехера. В одном из эпизодов хозяевам повезло, потому что рефери и VAR не отреагировали на падение Нуньеса в чужой штрафной.

Во втором тайме "Ливерпуль" контролировал игру, успешно сдерживая соперника. На 69-й минуте Макаллистер даже мог удвоить счет, пробив с дистанции в перекладину.

"РБ Лейпциг" активизировался лишь в заключительные 20 минут. Пару раз выручил Келлехер, гол Опенда не был засчитан из-за офсайда.

Гостям было непросто, но они удержали победный счет до финального свистка, напоследок еще раз потревожив Гулачи.

Гол "Ливерпуля" был внезапных и случился без особых на то предпосылок. В дальнейшем "красные" с переменным успехом контролировали игру, но "РБ Лейпциг" так и не смог уйти от поражения, как ни старался.

"РБ Лейпциг" (Германия) — "Ливерпуль" (Англия) — 0:1 (0:1)

Гол: Нуньнес 27.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Гертрюйда (Батшиабу 74), Орбан, Лукеба, Хенрихс, Айдара (Элмас 86), Вермерен (Кампль 74), Шешко (Баумгартнер 74), Симонс (Поульсен 78), Нуса, Опенда.

"Ливерпуль": Келлехер, Александер-Арнольд (Гомес 75), Конате, Ван Дейк, Цимикас (Робертсон 75), Собослаи, Макаллистер, Салах (Диас 63), Нуньес (Джонс 74), Гакпо.

Предупреждения: Лукеба, Гертрюйда — Макаллистер.


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, обзор матча, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 24.10.2024 00:00

Количество просмотров Просмотров: 588

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. narcot 24.10.2024 00:50 # narcot
    а че лузерпульцы горят?

    (ответить)

  2. tihinya-moiyobir 24.10.2024 00:31 # tihinya-moiyobir
    Изи катка. Чисто разогрев для парней перед выносом пидорнала

    (ответить)

  3. lfc-krr 24.10.2024 00:29 # lfc-krr
    Далбеб прочитал свою мантру. Надеюсь таблетки ему помогут!
    УИША

    (ответить)

  4. hachidlo 24.10.2024 00:14 # hachidlo
    В армении праздник: бабца с гусейновичем, открыв шестидолларовое винцо, запасённое для матча Щолсей, празднуют победу англосакского клуба, владельцами которого являются пиндосы еврейского происхождения, поддерживающий и отправляющие трансферные деньги Украине.

    (ответить)

  5. gameboy 24.10.2024 00:11 # gameboy
    Как же ливеру повезло что у них второй воротчик не хуже первого

    (ответить)

  6. aliluya-nn 24.10.2024 00:10 # aliluya-nn
    Английские клубы в ЛЧ за 12 встреч на четверых пропутили только один мяч ..прям доминация в Европе)

    (ответить)

  7. lfc-krr 24.10.2024 00:06 # lfc-krr
    Отличный результат! У Слота, пока что, лайтовый календарь. Но это дает уверенности команде.
    Всех красных, с победой!!

    (ответить)

  8. sausage 24.10.2024 00:05 # sausage
    На классе в эконом режиме, уже становится нормой. Хоть и не идеально, но спасибо Келлехеру - красавец.

    (ответить)

  9. dexter 24.10.2024 00:04 # dexter
    Админ - гребень!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: