"Сити" забил пять безответных голов "Спарте"

"Манчестер Сити" одержал свою вторую победу в Лиге Чемпионов, сокрушив пражскую "Спарту" со счетом 5:0.

В стартовом составе "горожан" произошло пять изменений относительно выезда к "Вулверхэмптону". Свой шанс получили Штефан Ортега, Мануэль Аканджи, Натан Аке, Матеуш Нунеш и Фил Фоден.



Хозяевам "Этихад" не составило труда открыть счет. Это случилось уже на третьей минуте, когда Фоден предпринял дерзкий рывок в штрафную по центру, после чего поразил нижний угол ворот — 1:0.



Казалось, весь план "Спарты" прошел насмарку, однако гости отказались паниковать и в дальнейшем дисциплинированно оборонялись против грозного соперника, даже пару раз показав зубы.



Едва начался второй тайм, как Аке со второй попытки затолкал мяч в ворота после розыгрыша углового, однако гол не был засчитан из-за игры рукой.



"Сити" отчаянно давил и на 58-й минуте заставил соперника дрогнуть во второй раз. Савиньо классно ушел от оппонента на правом краю и подал в центр штрафной, где Холанд пробил пяткой в прыжке, находясь спиной к воротам — 2:0.



На 64-й минуте "горожане" сделали счет крупным. Эо Джон Стоунс выиграл борьбу на втором этаже на границе вратарской после навесной передачи Нунеша — 3:0.



"Спарта" совсем посыпалась, позволив Холанду оформить дубль на 68-й минуте. Эрлинг вошел в штрафную по центру и пробил между двух защитников — 4:0.



Далее игра значительно успокоилось, но хозяева по-прежнему владели инициативой, а на 87-й минуте Нунеш заработал пенальти и сам же его реализовал — 5:0.



После быстрого гола Фодена казалось, что "Спарте" несдобровать, однако гости достойно держались — до второго гола, после которого они перестали сопротивляться.



"Манчестер Сити" (Англия) — "Спарта" (Чехия) — 5:0 (1:0)



Голы: Фоден 3, Холанд 58, 68, Стоунс 64, Нунеш 88 (пен).



"Манчестер Сити": Ортега, Льюис, Стоунс (Диаш 74), Аканджи, Аке (Гвардиол 74), Гюндоган (Ковачич 69), Силва (Макати 69), Нунеш, Савиньо, Фоден, Холанд (О'Райли 81).



"Спарта": Виндаль, Кайринен (Сольбаккен 89), Олатунджи (Ррахмани 60), Бирманчевич (Данек 74), Пресиадо, Лячи, Гараслин (Красники 46), Соренсен, Панак, Рынеш (Визнер 88), Витик.



Предупреждения: Стоунс — Пресиадо.